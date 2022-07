Bateau-dragon : deux équipes d’ici au Championnat mondial

Pas une, mais bien deux équipes élites de bateau-dragon de Trois-Rivières s'envoleront pour le Championnat mondial à Sarasota le 18 juillet, un évènement qui constitue un grand défi pour l'équipe mixte Les Crinqués et l'équipe féminine Kerozen.

Les deux équipes participeront au 200 mètres, 500 mètres, et au 2000 mètres. Cette épreuve est plus longue et beaucoup plus rocambolesque nous ont expliqué les rameuses, parce qu’elles savent quand elles partent, mais jamais quand elles arrivent... si elles arrivent. «On part tous à 10 secondes de décalages. On doit bien prendre les virages, ça fait beaucoup de vagues. Des fois, des bateaux vont couler ou entrer en collision avec d’autres» a expliqué la rameuse élite, Hélène Boulianne.

Plusieurs heures d’entraînement sur et hors de l’eau se cachent derrière ces équipes.

De fait, il faut savoir qu’ils ne font pas seulement ramer l’été. L’hiver, les athlètes se préparent avec des entraînements en salle afin de conserver leur forme. Lorsque vient le temps de mettre leur bateau à l’eau en mai, il est de coutume pour les rameurs d’être parfois plus en forme que la saison précédente.

Lors de leur entraînement, il était facile de sentir qu’il y a une chimie unique qui règne dans les deux équipes. L’équipe donne le goût de prendre une rame et d’embarquer avec eux. La chimie est importante, mais le synchronisme l’est aussi. Toutefois, l’un ne va pas sans l’autre.

Un grand sentiment d’excitation semble régner au sein des deux équipes. La compétition débutera le 18 juillet et les jours précédents permettront aux équipes de s'adapter aux conditions météo, à la densité de l'eau salée et de pratiquer avec leur bateau de compétition qui leur est prêté sur place. Ils auront jusqu'au 24 juillet, soit la fin de la compétition, pour atteindre leur objectif de monter sur le podium.