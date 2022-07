«C'était tellement fabuleux!» : Bruno Blanchet raconte son parcours de 279 km

L’humoriste Bruno Blanchet a complété un parcours à la course d’une distance de 279 km entre Lévis et au Bic, et ce, en 5 jours!

• À lire aussi: Mission accomplie pour Bruno Blanchet

Il affirme que les rencontres effectuées avec les habitants des villages sur le long du trajet l’ont marqué.

«C’était tellement fabuleux. J’ai été ravi par l’accueil des gens, par leur générosité, par leur hospitalité. J’ai aussi une pensée pour tous les gens qui nous ont accompagnés pendant la course. Il y en a même qui nous ont accueillis dans leur maison!», soulève-t-il.

Quelques jours avant le départ, Bruno ne savait pas dans quoi il s’embarquait. C’est pendant et après le défi qu’il a réalisé l’ampleur de la mission.

«Au départ, ce n’était pas une épreuve sportive, mais j’ai vite compris que 70 kilomètres par jour, surtout dans la 3e journée, ça devenait de plus en plus difficile. C’est grâce à la force des gens qu’on est allés jusqu’au bout», affirme-t-il.

Le moment de l’arrivée de Bruno Blanchet a été capté par les caméras de l’émission «La belle tournée», où l’animateur Guy Jodoin l’attendait à l’arrivée.

L’émission sera diffusée sur les ondes de TVA plus tard cet été.

***Voyez l’intégralité de l’entrevue ci-dessus***