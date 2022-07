Constat encourageant pour les résidences étudiantes

Près d’un mois avant le retour en classe de la communauté étudiante, plusieurs, qui proviennent majoritairement de l’extérieur de la région ou de l’international, sont toujours en quête d’un logement, mais la situation actuelle reste toute de même encourageante.

Les demandes de logements pour les étudiants qui résident à l’extérieur de la région ou à l’étranger continuent de s’accumuler cet été.

«Il y a quand même beaucoup de demandes qui sont entrées pendant la période estivale et au printemps», a constaté Joëlle Brodie, coordonnatrice au département des communications au Cégep de Chicoutimi.

Au Cégep de Chicoutimi, les 185 résidences étudiantes ont déjà trouvé preneurs pour l’automne.

«Cependant, justement quand on a un étudiant qui arrive de l’étranger ou même de l’extérieur de la région qui souhaiteraient s’établir dans la région pour venir au Cégep, on s’assure de les accompagner à trouver un logement hors campus», a-t-elle poursuivi.

Le Cégep s’assure de faire rapidement le pont entre les étudiants et les propriétaires de chambres ou de logements à l’aide de sa plateforme en ligne.

«Dans la section résidences, si les gens justement voient que les résidences c’est complet on a un site web et à ce moment les propriétaires peuvent afficher un logement et les chambres qui sont disponibles. L’inscription est assez simple. Aussi, pour les gens qui viennent de l’extérieur et qui ne sont pas en mesure de venir faire les visites de logements, on a une équipe ici qui va faire les visites pour s’assurer que c’est adéquat pour les étudiants», a expliqué Mme Brodie.

Appel entendu

Le Cégep de Jonquière avait lancé un appel aux propriétaires ayant un logement vacant afin de trouver des logements potentiels pour sa communauté étudiante.

Bonne nouvelle, leur appel a été entendu et une dizaine de propriétaires ont communiqué avec l’institution pour offrir des appartements locatifs.

Le Cégep est confiant que l’ensemble des étudiants trouveront un appartement à temps pour la rentrée.

Du côté du Cégep de Chicoutimi, l’institution n’a pas eu encore à opter pour ce genre d’initiative.

«Pour le moment, on n’a pas pris cette initiative-là parce qu’on n’a pas cette préoccupation-là, mais évidemment avec notre plateforme, au courant de l’été, on va quand même relancer les propriétaires qui sont habitués d’afficher et ceux qui ne l’ont pas fait, de faire cette tournée-là. Puis à l’automne, si vraiment on voit une préoccupation, on va refaire cette tournée-là également», dit la coordonnatrice aux communications.

Coûts faramineux

La rareté des logements rime aussi avec hausse des coûts des appartements.

Pour plusieurs étudiants, trouver un logement abordable s’avère un défi colossal. Toutefois, des solutions existent.

«Ce ne sont pas tous les logements qui sont abordables pour les étudiants, donc à ce moment-là, si on a un logement qui n’est pas abordable, les étudiants vont se mettre trois ou quatre pour pouvoir y habiter. On a beaucoup de chambres, des logements qui sont disponibles. À la fin août, c’est à ce moment qu’il pourrait y avoir des retardataires, on ne le souhaite pas, mais on va s’assurer de les accompagner dans tous les cas», a souligné Joëlle Brodie.

Et en prévision du mois d’août, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) continue aussi d’intensifier ses stratégies en plus d’organiser des rencontres pour aider les étudiants internationaux à s’y prendre à l’avance.

L’institution constate un enjeu de places disponibles. C’est toutefois en août que l’UQAC aura un portrait plus clair de la situation.