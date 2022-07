Crise du logement: important projet immobilier à Rimouski

Avec 0,2 % de taux d’inoccupation, la crise du logement frappe durement la Ville de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, mais le Groupe Dionne et le Groupe Tanguay vont de l’avant avec la construction d’un complexe immobilier locatif pour contrer ce problème.

Les promoteurs érigeront deux immeubles à logements qui totaliseront 215 unités, dont plusieurs studios, 3 1⁄2 ,4 1⁄2 et 5 1/2, appartements qui se font rares à Rimouski.

«On avait été voir les gens de notre secteur pour s’assurer qu’il y avait de l’acceptabilité sociale. Les gens étaient favorables à un nouveau projet dans ce secteur-là. Maintenant, depuis un an, on travaille à améliorer le projet pour le maximiser», a expliqué la propriétaire du Groupe Dionne, Bianca Dionne.

Afin d’offrir un milieu de vie plus agréable aux futurs occupants, les deux groupes Tanguay et Dionne ont dû revoir l’entièreté du projet, notamment pour laisser place à un plus grand espace vert, qui occupera 55 % de la superficie du terrain.

«Nous faisons le pari que la Ville de Rimouski est prête pour un projet de cette envergure. On a réfléchi à ce projet-là il y a plus de 24 mois. Il y a eu des défis comme la COVID-19, à travers le marché qui a énormément changé, à travers la fluctuation du marché et l’incertitude économique vers laquelle on se dirige présentement, tout comme également le marché de la construction qui a bougé», a révélé le président du Groupe Tanguay, Alexandre Tanguay.

Le projet estimé à 18 mois de travaux suscite déjà l’intérêt de bien des citoyens, alors que des appartements sont déjà réservés.

La construction des deux complexes locatifs devrait débuter en octobre 2022, pour finalement voir le jour à l’été 2024.