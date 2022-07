Assurance-emploi: presque à la rue après quatre mois d'attente

Malgré les nombreuses embauches chez Service Canada, les délais de traitement des dossiers ne sont pas moins longs, une situation que déplore un citoyen de Saguenay qui attend toujours ses prestations d’assurance-emploi après plus de quatre mois.

Éric Bédard, remorqueur de métier, s'est presque retrouvé à la rue, faute de les avoir reçues. Selon ses calculs, il aurait déjà dû obtenu entre 2500 et 3000 $.

En janvier dernier, il s’est fait une entorse lombaire. Il a dû prendre un congé afin de guérir sa blessure. Après un premier refus auprès de la CNESST un mois et demi plus tard, il a aussitôt envoyé une demande à Service Canada pour recevoir l'assurance-emploi.

«J'ai essayé plusieurs fois d'appeler pour savoir où est-ce qu'il est rendu mon dossier. Elle a dit : ''bien oui, il est à l'étude, on attend après ce qu'ils vont décider. Après quoi vous attendez? Après des papiers? C'est quoi que vous voulez ? Dites-le-moi, je vais aller les porter au bureau mes papiers. Je suis venu porter tous ces papiers-là ici », s'est-il exclamé.

Son dossier était toujours à l'étude après 2 mois. Il lui manquait des documents, mais aucun agent ne l'avait informé.

Ça fait maintenant plus de 4 mois que son dossier est à l'étude et aucune prestation ne lui a été versée. Les temps ont été durs avec l’épicerie, les paiements et le loyer. Après un mois, il n'arrivait plus à payer. Il a accumulé beaucoup de retard dans ses factures.

En plus de la complexité des communications avec Service Canada, M. Bédard a de la difficulté à lire et à écrire. Une autre embûche dans son parcours.

Selon l'organisme Lieu d’Actions et de Services Travaillant dans l’Unité avec les Sans emplois (L.A.S.T.U.S.E), qui est habitué d'accompagner les citoyens dans les démarches d'assurance-emploi, des cas comme celui de M. Bédard sont très fréquents. Normalement, c'est qu'il n'y a pas d'agent d'assigner au dossier.

«Nous on a accès à un bureau qui s'appelle l'Unité des demandes régionales où on peut appeler et par ce bureau-là, je peux faire avancer les choses. Soit qu'on les place en urgence humanitaire, soit que la personne qui me répond au bout peut l'envoyer au chef d'équipe qui, lui, va attribuer un agent spécial pour faire avancer le dossier », a expliqué le coordonnateur de l'organisme, Sylvain Bergeron.

C'est ce qu'a fait le coordonnateur de l'organisme en après-midi.

Malgré les nombreux employés embauchés pour diminuer les délais de traitement chez Service Canada, les dossiers non traités s'accumulent. Depuis décembre, L.A.S.T.U.S.E note une montée vertigineuse des délais d'attente pour les prestations d’assurance-emploi.

Heureusement, Éric Bédard a pu trouver une entente avec la propriétaire de son logement, de même que pour son camion neuf, un geste qu'il n'est pas près d'oublier.

Entre-temps, il a pu retourner sur le marché du travail, mais l'absence de prestation lui cause toujours des difficultés financières.