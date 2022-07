Des heures de voyage par semaine pour se faire soigner

Un homme de 35 ans lourdement affecté par la maladie doit effectuer des heures de route pour recevoir son traitement deux fois par semaine, conséquence accablante du manque de place dans les établissements de santé du Québec.

Richard Chabot, de Victoriaville, doit être conduit à Trois-Rivières pour sa dialyse avant d'être ramené chez lui, et ce, deux fois par semaine. Cette procédure se répète tous les lundis et les vendredis, et demande d'y consacrer parfois plus de sept heures par jour.

«J'arrive là-bas, mais j'ai déjà fait une heure ou une heure et demie de voyage. Après ça, je passe l'après-midi là-bas et je suis rendu à l'heure du souper, mais il faut encore que je revienne», a expliqué le patient, visiblement affecté par le manque de place dans les établissements de santé.

L'homme de 35 ans souffre de diabète sévère. Il a ainsi perdu son œil gauche et 90% de sa vision dans l'œil droit. Il doit aussi vivre avec des nécroses musculaires aux deux jambes et des reins qui sont dans un piteux état depuis février. Même si les voyages jusqu'à Trois-Rivières sont épuisants, il n'a pas d'autre choix en attendant d'être admis à Victoriaville.

«C'est très demandant. Souvent, après, je dors une bonne journée», a-t-il mentionné, expliquant qu'il est souvent cloué au lit et que ses yeux sont scellés par la fatigue.

Des places qui vont et viennent

En février, on lui a pourtant assuré que le délai d'admission était d'une durée habituelle d'un mois à un mois et demi. Mais cinq mois ont passé, et il n'y a toujours pas de place pour Richard Chabot à Victoriaville.

Maintenant qu'il est en tête de la liste d'attente pour être admis à l'Hôtel-Dieu de Victoriaville, il se pourrait qu'il perde sa place. «Si une personne a déjà été hospitalisée, mais qu'elle est rendue à Montréal, disons, si elle revient à Victoriaville, elle prend ma place sur la liste d'attente», a-t-il expliqué.

Une situation bien fâcheuse pour le trentenaire, qui a déjà vu son nom reculer sur la liste d'attente. Dans tous les cas, Richard Chabot ne pourrait pas être admis avant l'été, selon l'hôpital.

«Ils disent "on va attendre l'été", mais son temps est compté», a déploré la mère de M. Chabot, Sylvie Carignan.

Selon le CIUSSS de la Mauricie Centre-du-Québec, les demandes d'admission ont augmenté depuis 2 ans, à Victoriaville. La pénurie de main-d'œuvre n'y est pas étrangère. Deux postes supplémentaires seront affichés au cours des prochains mois pour permettre à l'établissement d'accueillir de nouveaux patients.

«Il faut quasiment souhaiter que quelqu'un meure pour avoir une place», s'est désolé Richard Chabot, découragé par la tournure des événements.

M. Chabot a déjà été hospitalisé aux soins intensifs près de chez lui, mais a rapidement été transféré à Trois-Rivières puisque sa dialyse y était prévue le même jour. «C'est inhumain de vivre ça», a déclaré Mme Carignan.

Une plainte a notamment été déposée auprès des établissements concernés. La famille a même lancé un cri du cœur à son député, mais n'est fait jusqu'à présent.

Or, le temps presse pour Richard Chabot, dont l'état se dégrade à force de voyager. Son médecin l'a d'ailleurs informé que trois dialyses par semaine seront désormais nécessaires pour améliorer sa condition. À son médecin, M. Chabot a répondu qu'il aura du mal à faire les voyages dans son état. Il s'attend à ressentir encore plus de fatigue et à ce que sa maladie gagne du terrain.

«Je ne sais pas dans quel état il va être à l'automne, parce qu'il n'est pas capable de faire ça trois fois par semaine», s'est inquiétée sa mère.

Des pistes de solution insatisfaisantes

Bien sûr, Richard Chabot pourrait faire sa dialyse à la maison, une option qui ajouterait beaucoup de pression à Sylvie Carignan, en plus de nécessiter une nouvelle opération.

«Ça va être moi qui vais être responsable. S'il fallait que je fasse une faute, c'est sérieux», a ajouté Mme Carignan d'un air grave.

Des solutions existent, mais nombreuses d'entres elles ne sont pas réalistes dans le cas de Richard Chabot. Sa mère plaide plutôt pour que les choses changent à l'hôpital de Victoriaville.