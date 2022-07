Des travaux causent des maux de tête aux commerçants

Les travaux sur la Promenade Ontario, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, font mal aux commerçants qui espéraient faire des affaires d’or cet été.

C’est le cas pour une pataterie du secteur qui est complètement entourée par les travaux et les cônes orange.

Le restaurant demeure ouvert, mais la terrasse habituellement appréciée pendant la saison estivale est devenue bien moins attrayante depuis quelque temps.

Un restaurateur de la rue affirme avoir perdu plus de la moitié de son chiffre d’affaires, et il n’est pas le seul à se retrouver dans cette situation.

Pour les piétons et les automobilistes, naviguer à l’intérieur du chantier est un véritable défi.

«Pour marcher, ce sont des petits passages direction nord et sud qui s’entrecroisent pour accéder à certains commerces. Parfois, on doit faire des boucles plus longues, mais pour la majorité, ça reste praticable», souligne Marie Letard, présidente du conseil d’administration de la Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve.

«Chaque jour, ça change. On s’en va par là, mais ce n’est pas la bonne direction. On fait du va-et-vient. Au moins, ça nous fait faire de l’exercice», ironise une résidente.

Les travaux d’aménagements pour élargir les trottoirs sur ce tronçon devraient se poursuivre pour encore quelques semaines.