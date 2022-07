Festival d’été de Québec: Une grosse soirée au programme

L’organisation du Festival d’été de Québec (FEQ) s’attend à une grosse soirée vendredi, alors qu’on entame le dernier week-end de l’événement.

C’est la chanteuse canadienne Alanis Morissette qui sera en vedette sur la scène des plaines d’Abraham, dès 21h30.

«Ça va être un spectacle extrêmement couru. On a beaucoup de presse internationale qui est là pour couvrir ce moment mémorable», souligne la porte-parole du FEQ, Samantha McKinley.

Les groupes The Beaches et Garbage assureront les premières parties, dès 19h.

Engouement pour Sum 41

Déjà vendredi après-midi des centaines de festivaliers faisaient la file pour assister au spectacle de Sum 41 au parc de la Francophonie.

L’organisation du festival avait d’ailleurs invité les gens à arriver tôt pour s’assurer de pouvoir entrer sur le site.

«On se rend compte que les gens ont répondu à l’appel. J’ai parlé aux premiers festivaliers à 6h45, déjà la file se formait pour le spectacle de ce soir. On sent que ça va être une soirée festive. C’était hautement attendu le retour de la célébration punk avec Pennywise et Sum 41, ça va être une belle soirée», dit Mme McKinley.

En fin d'après-midi, le FEQ annonçait aux festivaliers que seuls ceux en file à partir de la fontaine de Tourny devraient être en mesure d’accéder au site.

PARC DE LA FRANCOPHONIE. Seuls ceux en file à partir de la fontaine de Tourny devraient être en mesure d’y accéder. Plus loin, il est possible que vous ne puissiez entrer. Notez que le spectacle de Sum 41 sera diffusé à 21h15 sur les écrans à place de l’AssNat. Merci! #FEQ pic.twitter.com/Yk1adPCwpD — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) July 15, 2022

Pour ceux qui ne pourront pas entrer, le spectacle sera diffusé sur un écran géant à la scène de la place de l’Assemblée-Nationale.