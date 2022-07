Hubert Lenoir sur la courte liste du prix Polaris

Score parfait pour Hubert Lenoir: son plus récent album, PICTURA DE IPSE: musique directe, a été sélectionné sur la courte liste du Prix de musique Polaris 2022, comme l'avait été son premier effort solo, Darlène, en 2018.

Voté à partir de critères artistiques par un jury formé de membres de la presse musicale canadienne, le Prix de musique Polaris est remis chaque année à l’album canadien de l’année.

La courte liste, constituée de dix albums, est annoncée mercredi. Chica Disco, de Lisa LeBlanc, figure aussi sur la courte liste constituée de dix albums. Pour l'Acadienne, il s'agit aussi d'une deuxième sélection à l’étape ultime du Prix de musique Polaris, après l’inclusion de Why You Wanna Leave, Runaway Queen? en 2017.

Le Montréalais Pierre Kwenders, grâce à son album José Louis and The Paradox of Love, voit également son nom apparaître pour une deuxième fois sur la courte liste après MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time, en 2018.

Le gagnant du Prix de musique Polaris sera annoncé le 19 septembre.

La courte liste 2022

Alpha, Charlotte Day Wilson

Labyrinthitis, Destroyer

Pictura de ipse: musique directe, Hubert Lenoir

Waves, Kelly McMichael

Chica Disco, Lisa LeBlanc

Sewn Back Together, Ombiigizi

Frame of a Fauna, Ouri

José Louis and The Paradox of Love, Pierre Kwenders

Tao, Shad

Life After, Snotty Nose Rez Kids