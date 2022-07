Ils pagaieront 550 km au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec

C’est aujourd’hui que Gabrielle Piché et son copain Luka Desautels quitteront les berges de Longueuil pour se rendre à Rimouski, et ce, en kayak double.

Lors de son passage au Québec Matin, le jeune couple s’est dit prêt pour le grand départ.

«On a une bonne force mentale et on est en forme, donc je ne suis pas inquiète», dit Mme Piché.

Elle a toutefois ajouté à la blague qu’elle était heureuse d’apprendre qu’une vague de chaleur s’apprêtait à frapper le Québec.

«Je ne suis pas tolérante au froid», a-t-elle lancé.

Le couple parcourra 500 km, afin d’amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec.

C’est lors de sa première expédition solo en 2020 que M. Desautels a fondé «Pagayer pour guérir». Cette initiative lui avait alors permis d’amasser 5 050 $ pour la Fondation CHU Sainte-Justine.

Sur la route, plusieurs personnes l’avaient chaleureusement nourri et hébergé. Le reste du temps, il dormait sur les îles du fleuve.

Le couple affirme que plusieurs personnes leur ont déjà offert un endroit où dormir en chemin, mais que le reste du temps, ils seront en mesure de se débrouiller.

«Nous n’avons pas prévu de campings, étant donné qu’on est à la merci des intempéries, donc après notre journée de 40km on commence à regarder sur le bord de la rive où on peut accoster et se reposer pour pouvoir repartir le lendemain», dit la jeune aventurière.

Le jeune couple s’est réservé une semaine de vacances au retour de leur expédition, question de se reposer après la grande aventure et passer un peu de temps avec leur animal de compagnie.