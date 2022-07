La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 15 juillet 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Charles Laplante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Special - Lizzo****

Tassez-vous de là... Lizzo est dans la place! Dans un grand élan d’amour-propre, l’auteure-compositrice-interprète, rappeuse, flûtiste et militante contre la grossophobie et pour la communauté LGBTQ+ cogne le clou à coups de 12 verres d’oreille. Coeurs en peine, ou épaules qui ont besoin d’une petite tape d’encouragement, cet opus est pour vous. On s’en doutait déjà en entendant la chanson-titre Special, dans laquelle la puissante voix de l’artiste souligne à grands traits l’importance de s’aimer soi-même. Et que dire du succès About Damn Time, dans les mêmes eaux, en passe de devenir LA chanson de l’été? Au fil de l’éclatant quatrième album tourné autour de sons pop, hip-hop, r&b et soul, Lizzo parsème ses pièces de sympathiques clins d’oeil: à Girls des Beastie Boys sur Grrrls, à Doo Woop (That Thing) de Lauryn Hill sur Break Up Twice, à Yellow de Coldplay sur la pièce Coldplay... Vous l’aurez compris: c’est l’amour qui gagne - et haut la main à part ça - dans cette nouvelle offrande. Et dans ce monde en crise, Lizzo nous invite à faire le plein. (Mélissa Pelletier)

Desiderata - Ben Shemie ****

Avec son troisième album solo, le leader de SUUNS a fait appel au quatuor Molinari pour nous offrir la trame sonore d’un film qui n’existe pas. On y retrouve essentiellement des arrangements de musique de chambre contemporaine qui se fondent naturellement à l’univers nappé de synthétiseurs de Shemie. Si l’ensemble est d’abord intimidant, les sensibilités pop de l’auteur-compositeur nous tendent rapidement la main et donnent un sens au chaos délibéré qui ponctue l’œuvre. Il ne reste qu’à fermer les yeux pour profiter de l’univers rétro futuriste suggéré! (Charles Laplante)

The Other Side Of Make-Believe - Interpol ***1/2

Les années coulent plutôt bien sur la bande post-punk, encore capable de nous offrir des mélodies qui collent aux oreilles. Si les plus répétitives, presque hypnotisantes, Into The Night, Greenwich et Gran Hotel nous embarquent un peu trop sur le fil de ce septième album sombre et introspectif, tellement qu’on ne le suit plus vraiment, elle sont bien rattrapées par les moins prévisibles Fables, Mr. Credit et Something Changed. Mention spéciale au piano, qui trouve une intéressante place sur cet opus, ainsi qu’à la voix de Paul Banks qui explore de nouveaux territoires plus émotifs. Une pertinente brique ajoutée à un édifice qu’Interpol n’a définitivement pas terminé de construire. (Mélissa Pelletier)

Beatopia - Beabadoobee***

Il n’aura fallu qu’une chanson guitare-voix, Coffee, pour propulser Beabadoobee vers le succès. Après un intéressant premier album pop-grunge, l’artiste britannique nous présente de nouvelles facettes de son univers. Dès la première écoute de cette offrande résolument plus pop, vous aurez peut-être l’impression de replonger dans vos amours (et douloureux émois) adolescents. À l’image d’un film d’horreur, certains pourraient même avoir envie d’avertir la protagoniste de ce qui l’attend. Pourtant impossible à travers les chansons qui défilent, sans grand éclat. C’est seulement dans quelques pièces, dont les 10:36 et Talk, qu’on retrouve le côté plus grunge de l’artiste, confirmant qu’elle n’a rien perdu de ses premières amours... Mais qu’elle va décidément ailleurs. (Mélissa Pelletier)

XI : Bleed Here Now - ...And You Will Know Us By The Trail of Dead ***

Décidément, concision et simplicité sont des concepts qui demeurent largement ignorés par le groupe de Conrad Keely et Jason Reece. Sur cette ration plus que généreuse de 22 chansons, les musiciens passent de la pop orchestrale au punk rock rageur en enfilant ballades folk et morceaux hard rock alternatif. Les amateurs de longue date y trouveront certainement leur compte, mais ce onzième album n’est clairement pas une porte d’entrée facile pour le néophyte intéressé. Le titre de l'opus, qui rend hommage à l'album le plus chargé d'Oasis (Be Here Now), est probablement là pour nous indiquer que le périple sera un peu long. (Charles Laplante)