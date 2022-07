«Le système est contre vous»: le long combat d'un mère pour récupérer ses enfants

«Accoucher en sachant que vous allez perdre votre enfant... C'est simplement terrifiant et le chagrin ne disparaît jamais», se souvient Sue Callaghan, faisant écho aux traumatismes de certaines mères britanniques dont l'enfant leur a été retiré à la naissance.

Sue Callaghan a perdu la garde de ses trois enfants après que son mari a affirmé aux services sociaux qu'elle n'était pas assez stable mentalement pour s'en occuper.

«Le jour de mon terme pour mon quatrième enfant, on a frappé à la porte. C'était les services sociaux avec la police qui étaient là pour prendre les enfants. Il les ont sortis de la baignoire et mis directement dans la voiture de police», raconte cette femme d'une cinquantaine d'années.

Son quatrième enfant pas encore né, elle sait qu'il lui sera retiré à la naissance. «Je suis allée accoucher à l'hôpital enfermée à clé», explique-t-elle. »Les travailleurs sociaux étaient à la porte avec un siège auto prêt à l'emmener.»

Sue Callaghan obtient finalement de garder le bébé après que la psychologue sur place a donné son aval. Mais selon elle, de nombreuses mères comme elle ont perdu leur enfant dans des circonstances semblables.

Traumatisme

«J'ai vu des pères hurler encore et encore au point que tout l'hôpital pouvait les entendre. Une mère est juste devenue complètement silencieuse, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait rien dire. Elle n'a pas parlé pendant trois mois.»

«Le traumatisme et l'horreur, même pour le nouveau-né, est inimaginable. On ne traite pas les animaux de cette façon. On ne traite pas les êtres humains de cette façon. Ça dépasse l'entendement», raconte-t-elle.

Mme Callaghan a finalement remporté sa bataille devant les tribunaux, mais affirme souffrir encore de crises de panique à la suite de ce traumatisme.

Ayant récupéré ses quatre enfants, elle a émigré en Nouvelle-Zélande d'où elle milite pour une révolution du système d'adoptions. Elle a écrit un livre, «Taken» («Pris») où elle raconte son histoire.

Elle critique notamment les rapports psychiatriques sur lesquels reposent les prises de décision et dont les conclusions sont écrites d'avance, selon elle.

Dans un de ces rendez-vous où elle est observée avec ses enfants, elle explique avoir à «préparer un repas avec les enfants. J'avais des petites pommes de terre et les enfants, pendant que je préparais la viande, pouvaient (les) découper».

«Dans le rapport, ils ont mis que j'avais fait cuisiner les enfants, et que donc je n'étais pas une mère attentionnée».

«Système contre vous»

Les services sociaux affirment respecter la loi, qui se concentre en Angleterre sur le bien-être de l'enfant, ce qui signifie que des mères peuvent perdre leurs bébés si elles sont victimes de violences ou souffrent de problèmes de santé mentale.

«Tout le système est totalement contre vous, du début à la fin», affirme à l'AFP Mme Callaghan.

Elle s'inquiète des effets à long terme, les enfants ayant été adoptés de force depuis le début du siècle étant en passe de devenir majeurs.

«Le besoin inné qu'on a de comprendre d'où on vient est énorme. Donc oui, tous ces enfants vont vouloir savoir d'où ils viennent», affirme-t-elle.

«J'ai récupéré mes enfants en une année, et je peux confirmer que les crises de panique, l'automutilation, les idées suicidaires, les crises d'identité, la dépression les a tous frappés, sauf le bébé.»