Le tramway en attente de la décision du juge Samson

Au terme d’une journée de plaidoiries, le juge Clément Samson, de la Cour supérieure, décidera bientôt s’il ordonne ou non l’arrêt momentané des travaux du tramway.

Vendredi, au palais de justice de Québec, M. Samson a pris la cause en délibéré après avoir entendu les arguments des avocats du regroupement antitramway «Québec mérite mieux (QMM)» ainsi que ceux de la Ville de Québec et du procureur général du Québec. La décision devrait être rendue dans les prochains jours ou les prochaines semaines, a-t-il affirmé en fin d’après-midi.

Me Guy Bertrand, avocat de QMM, a plaidé une demande d’injonction provisoire. Si sa requête est acceptée, les travaux du tramway pourraient être arrêtés pour une période – renouvelable – de 10 jours. L’avocat a particulièrement insisté sur l’importance de mettre sur pause l’abattage des arbres et le processus d’expropriation.

Me Bertrand s’est attaqué à la légalité et à la constitutionnalité du tramway de Québec. «On s’est moqué de la démocratie et des valeurs démocratiques en refusant le référendum. Ça s’est fait en catimini. C’était tordu. Il n’y a pas eu de question de l’urne. La démocratie était bousillée [...] Des droits fondamentaux ont été violés», a-t-il donné le ton d’entrée de jeu.

Propagande

Me Guy Bertrand a parlé de l’enjeu des expropriations en déplorant que des citoyens soient privés de leur droit de s’adresser à la justice pour contester des décisions de ce genre.

Le célèbre avocat a également qualifié les récentes rencontres d’information au sujet du tramway de réunions «de propagande» par lesquelles l’administration Marchand tenterait d’imposer ce projet à la population.

Il a par ailleurs regretté que le gouvernement du Québec et la Ville de Québec n’aient pas pris en compte les conclusions du rapport du BAPE, qui comprend plusieurs critiques du tramway. «On ne peut pas le rejeter [le rapport] parce qu’il est consultatif», a soutenu Me Bertrand.

Les arguments des défendeurs

De son côté, Me Serge Giasson, avocat de la Ville de Québec, a affirmé qu’une bonne partie des prétravaux en cours – pour le déplacement des câbles souterrains – auraient eu lieu indépendamment du tramway. «On a utilisé les pouvoirs [municipaux] qu’on a», a-t-il résumé en assurant que la Municipalité n'a pas eu recours aux décrets gouvernementaux pour ces travaux.

À la Ville, on a également affirmé qu’on prévoyait abattre 52 arbres d’ici la fin octobre, dont 26 sont déjà malades. Bon an mal an, et hors tramway, la Ville détruit environ 3000 arbres, a-t-on fait valoir pour minimiser la portée des prétravaux.

Dans une déclaration produite sous serment, Daniel Genest, directeur du Bureau de projet du tramway, a rappelé que chaque année de retard pour réaliser le tramway coûterait 100 M$ supplémentaires aux contribuables. Une éventuelle mise sur pause du chantier serait particulièrement néfaste pour l’échéancier global, ont juré les avocats.

Les parties doivent se rencontrer de nouveau le 29 août pour une conférence de gestion qui déterminera la suite du processus judiciaire.

Ils ont dit

- «Si les arbres pouvaient parler, ils diraient “Mon Dieu, ne me tuez pas”», Me Guy Bertrand, avocat de QMM.

- «Ce règlement-là, le 1349 [règlement d’urbanisme applicable au tramway], c’est pas méchant. Il ne crée pas plus de droits concernant le tramway», Me Serge Giasson, avocat de la Ville de Québec.

- «On nous place aujourd’hui en situation d’urgence, mais il n’y en a pas d’urgence», Me Gabrielle Ferland-Gagnon, avocate du procureur général du Québec.

- «Le tribunal ne décide pas si une décision politique est bonne. Ça relève du monde politique», le juge Clément Samson s’adressant à Me Guy Bertrand.

- «Je serais très surpris qu’on émette une injonction à ce stade-ci [...] On a un peu de difficulté à trouver les éléments illégaux. On peut être d’accord ou non avec le projet [de tramway], mais ça reste un projet de nature politique et discrétionnaire, qu’on l’aime ou qu’on l’aime pas», Me François Marchand, avocat spécialisé en affaires municipales.