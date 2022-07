Les ambulanciers d'Urgences-Santé en grève du 18 au 19 juillet

Avec les négociations qui peinent à avancer, les ambulanciers d’Urgences-Santé prévoient une grève d’une journée du 18 au 19 juillet prochain.

Pendant cette grève, les services d’urgence seront maintenus conformément à la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) rendue publique vendredi. Les ambulanciers n’effectueront donc aucune tâche administrative.

«Advenant qu’une situation exceptionnelle et urgente non prévue à la présente entente et mettant en cause la santé ou la sécurité de la population se présente, le syndicat s’engage à fournir, à la demande de l’employeur et au besoin, le personnel nécessaire pour faire face à cette situation», a fait savoir le TAT par voie de communiqué.