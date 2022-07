Les Skittles toxiques pour l’être humain?

Un résident de la Californie a intenté une poursuite au civil contre l’entreprise Mars inc., parce qu’il affirme que les Skittles sont toxiques et ne devraient pas être consommés par l’être humain, rapporte The Guardian.

• À lire aussi: Du fil de fer dans des Skittles

Selon le plaignant, les célèbres bonbons colorés contiennent du dioxyde de titane, une toxine bien connue. Il affirme que les personnes qui mangent des Skittles ont un fort risque de voir leur ADN modifié par la toxine.

D’après les documents de la poursuite, Mars inc. serait au courant depuis des années des risques liés à son produit.

En février 2016, l’entreprise s’est publiquement engagée à retirer le dioxyde de titane des Skittles. Une promesse qui n’aurait jamais été respectée, affirme le plaignant.

Ce dernier estime que Mars inc. a omis d’informer ses clients sur les risques de consommer cette toxine.