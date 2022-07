Policier atteint par balle: la mairesse Plante accusée de manquer d’empathie

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, a reproché à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de ne pas avoir publié de message en soutien au policier blessé par balle mercredi soir.

• À lire aussi: Violence armée: «on s’en vient comme ce qui se passe à Toronto»

• À lire aussi: Policier atteint par balle: le suspect était recherché pour des crimes violents en Ontario

«Alors qu'un confrère est atteint par balle au centre-ville, la mairesse, plus prompte à blâmer les policiers qu'à nous soutenir, a ignoré l'occasion d'un bon mot (contrairement au premier ministre). Elle a pourtant souligné aujourd'hui sur twitter la journée du jeu vidéo», a critiqué M. Francoeur dans un message transmis à ses confrères et consoeurs.

Le président de la fraternité a aussi déclaré que l’amélioration de la sécurité à Montréal devra passer par «le soutien de l'Administration montréalaise envers ses policières et policiers» qui «devra se manifester davantage, en mots comme en gestes».

Peu de temps après la diffusion de ce message, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi sur Twitter, qualifiant «l’incident» d’«inacceptable».

L’enquête pour faire la lumière sur l’incident inacceptable au terme duquel un policier du SPVM a été blessé par balle se poursuit. Avec mon collègue @AVaillancourtPM et le @SPVM, nous continuons à mettre tous les efforts nécessaires pour lutter contre la violence armée à MTL. — Valérie Plante (@Val_Plante) July 15, 2022

Après avoir soutenu qu’elle était heureuse de savoir que le policier blessé était sorti de l’hôpital, Mme Plante a aussi souligné le travail des policiers.

«Je tiens à le remercier, ainsi que tous les policiers-ères du SPVM. Ils et elles prennent de gros risques pour assurer notre sécurité. Leur dévouement est admirable et vous savez à quel point j’ai le plus grand respect pour nos policiers-ères», a-t-elle écrit dans sa publication Twitter.