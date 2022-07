Restaurants Chez Ashton: des succursales partout au Québec et au Canada?

Les nouveaux propriétaires des restaurants Chez Ashton voient grand.

Jean-Christophe Lirette et Émily Adam, qui se sont portés acquéreurs de la chaîne il y a quatre mois, songent à ouvrir des succursales à l’extérieur de la région de Québec, mais aussi à l’extérieur de la province.

«Notre rêve c’est qu’Ashton soit vraiment à l’échelle nationale. On a des demandes partout au Canada, on a des demandes aux États-Unis. On croit que la marque est assez forte...», affirme Mme Adam.

Des pays d’Europe auraient aussi démontré de l’intérêt pour la chaîne.

«On a ces rêves-là et je pense qu’on a l’ambition de nos rêves», dit M. Lirette.

Mais les deux jeunes entrepreneurs de Portneuf se concentreront d’abord sur la région de Québec, où de nouvelles succursales verront le jour.

«Dans un premier temps on veut vraiment venir consolider la région de Québec. En deuxième temps, sortir de la frontière pour aller vraiment à l’échelle plus provinciale», explique Jean-Christophe Lirette.

Soulignons que l’ancien propriétaire, Ashton Leblond, a ouvert deux restaurants dans la région de Montréal dans les années 1980. Ceux-ci avaient fermé peu de temps après.

Courtoisie Ashton

D’autres nouveautés

Les nouveaux propriétaires, qui possèdent aussi le casse-croûte Ti-Oui à Saint-Raymond, souhaitent rendre l’offre Ashton encore plus accessible, notamment grâce à un service de livraison.

«On est en train d’analyser la façon dont on va le faire, mais les gens veulent la livraison. On s’en fait parler beaucoup, beaucoup», souligne Mme Adam.

Il ne serait pas impossible non plus d’observer un changement d’image pour les restaurants.

«On travaille avec une firme qui est spécialisée (...) On regarde les tendances du marché. Tout est sur la table présentement», dit M. Lirette

Mais il n'est surtout pas question de changer la recette de la poutine ni le menu.

La chaîne Chez Ashton compte actuellement 23 succursales dans la région de Québec.