Tout ce que vous devez savoir avant de faire vacciner votre bambin

Après avoir obtenu le feu vert de Santé Canada, des provinces vont être en mesure d’offrir des rendez-vous d’ici la fin de l’été pour vacciner les enfants de moins de 5 ans.

Le vaccin Spikevax de Moderna pourra être administré aux enfants en très bas âge, une première depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En entrevue à LCN, la Dre Hélène Decalwe, spécialiste en immunologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine répond aux questions des parents qui hésitent à faire vacciner leurs bambins.

Qui devrait se faire vacciner en premier?

«L’indication du vaccin c’est surtout pour les enfants qui ont des complications, des maladies pulmonaires chroniques, des anomalies neurodéveloppementales, des maladies cardiovasculaires, une obésité importante, un déficit immunitaire, ça c’est vraiment des enfants qu’on a besoin de protéger d’une éventuelle maladie plus grave.»

Devrait-on attendre avant de vacciner les bébés âgés de 6 mois à 1 an?

«Les enfants très jeunes de moins d’un an sont souvent les enfants qui vont potentiellement avoir une COVID plus grave comme on le voit avec d’autres infections. On a également l’habitude de faire la vaccination chez les tout-petits, donc c’est un groupe de patients qu’on veut protéger.»

Vaut-il la peine de faire vacciner un enfant en pleine forme qui ne vit pas avec des gens à risque?

«Il y a des enfants qui ont la COVID longue, d’autres qui ont des maladies inflammatoires et la vaccination diminue ce risque. On vaccine régulièrement nos enfants à ces âges pour les protéger d’infections virales, donc pourquoi ne pas les protéger contre la COVID?»

Quels sont les taux d’efficacité pour les enfants?

«La vaccination ne protège pas contre l’infection, mais la vaccination prévient les complications. Le but est vraiment de diminuer le risque de faire une COVID plus grave.»

Quels sont les effets secondaires du vaccin chez les enfants?

«Les effets ressemblent à ceux observés chez les enfants un peu plus vieux, on parle ici de mal de bras, de fatigue suite à la vaccination, et ils peuvent avoir un petit peu de fièvre.»

À quand le début de la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans?

«Idéalement, il faudrait commencer avant la fin du mois d’août, avant la rentrée scolaire parce qu’on prédit qu’il va y avoir une nouvelle vague d’infections à l’automne, et ces enfants devront recevoir une deuxième dose pour être bien protégés.»

Le Canada possède déjà un certain nombre de doses de ce vaccin, et devrait les distribuer prochainement aux provinces. Quant à savoir s’il devrait y avoir une campagne de vaccination à la rentrée, la Dre Decalwe estime qu’il serait judicieux d’y songer, puisqu’elle prédit qu’une autre vague de COVID-19 frappera la province à l’automne.