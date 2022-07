Tramway: début des plaidoiries pour l’injonction provisoire

Ce vendredi, la Cour supérieure entend les arguments des parties concernées dans le cadre du recours de Québec mérite mieux, un regroupement antitramway qui tente de faire arrêter les travaux du mégaprojet.

En matinée, Me Guy Bertrand, avocat du groupe, a débuté sa plaidoirie pour une demande d’injonction provisoire. Si sa requête est acceptée par le juge Clément Samson, les travaux du tramway pourraient être arrêtés pour une période (renouvelable) de 10 jours.

Me Bertrand s’est d’emblée attaqué à la légalité et à la constitutionnalité du tramway de Québec. «On s’est moqué de la démocratie et des valeurs démocratiques en refusant le référendum (sur le tramway). Ça s’est fait à catimini. C’était tordu. Il n’y a pas eu de question de l’urne. La démocratie était bousillée», a-t-il donné le ton.

Revenant sur la genèse du tramway, Me Bertrand a regretté que l’ancien maire Labeaume n’en ait pas fait un enjeu électoral lors du scrutin de l’automne 2017. Or, ce mégaprojet a été formellement annoncé à peine quelques mois après cette élection, en mars 2018, par l’ex-maire et par l’ancien premier ministre Philippe Couillard.

Mensonge et propagande

«Le projet est né dans l’excitation du maire de l’époque. Il est né dans le mensonge et le manque de franchise, a tonné Me Bertrand. Il y a un 3 G$ qui sort de nulle part.»

Photo d'archives

Revenant sur le projet actuel, l’avocat a affirmé que «si les arbres pouvaient parler, ils diraient ‘Mon dieu, ne me tuez pas’».

Il a également qualifié les récentes rencontres d’information au sujet du tramway de réunions «de propagande» par lesquelles l’administration Marchand tente d’imposer ce projet.

Me Guy Bertrand a parlé de l’enjeu des expropriations en déplorant que des citoyens soient privés de leur droit de s’adresser à la justice pour contester des décisions de ce genre.

L’avocat a par ailleurs regretté que le gouvernement du Québec et la Ville de Québec n’aient pas tenu compte du rapport du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) dans lequel on pouvait lire plusieurs critiques du tramway. «On ne peut pas le rejeter (juste) parce qu’il est consultatif», a soutenu Me Bertrand.

Précision du juge

En milieu de matinée, le juge Samson a tenu à rappeler ceci. «Le tribunal ne décide pas si une décision politique est bonne. Ça relève du monde politique», a-t-il avancé en disant que son travail est d’examiner la légalité du projet et non pas sa pertinence.

Les avocats de la Ville de Québec et ceux du procureur général du Québec vont également prononcer leurs plaidoiries ce vendredi. On sait d’ores et déjà que la Municipalité insistera pour dire que chaque année de retard pour réaliser le tramway coûterait 100 M$ supplémentaires aux contribuables.

En début d’audience, et malgré la tentative du juge Samson, les parties n’ont pas réussi à s’entendre pour plaider directement la demande d’injonction interlocutoire. C’est pour cela que c’est la demande d’injonction provisoire qui est débattue ce vendredi.