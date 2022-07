Un organisme communautaire pour diriger le projet du centre de santé mentale en Estrie

Le Partage St-François, en Estrie, dirigera le projet du nouveau centre de crise en santé mentale, a annoncé vendredi le CIUSSS.

Il y a déjà six mois que le ministre Lionel Carmant a annoncé qu'un centre de crise en santé en santé mentale verrait le jour en Estrie.

Rappelons qu’un nouvel appel d’intérêt avait été lancé plus tôt cette année après le retrait de JEVI qui devait initialement mener le tout. Les organismes devaient se manifester au plus tard le 6 juin dernier.

D’une capacité d’environ 7 ou 8 lits, le centre accueillera notamment des gens avec un problème de santé mentale ou des idées suicidaires, mais dont l’état n’est pas assez grave pour justifier un séjour à l’hôpital.

Le projet est présentement sur la table à dessin et il y a encore plusieurs étapes avant l’ouverture des portes, notamment celle de trouver un local ou un bâtiment pour le projet.

L'Estrie se réjouit

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, se «réjouit que le projet continue d’aller de l’avant» et espère que les services du centre de crise pourront être offerts le plus rapidement possible.

Le Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie félicite le CIUSSS d’avoir choisi un organisme communautaire pour diriger le projet.

Le Partage St-François espère que le Centre pourra accueillir ses premiers clients d’ici la fin mars 2023.