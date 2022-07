Une audition de Trump reportée après le décès d'Ivana

Une audition sous serment prévue vendredi de l'ancien président américain Donald Trump dans l'enquête civile menée à New York sur des soupçons de fraudes financières au sein de la Trump Organization a été reportée après le décès de sa première épouse, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

• À lire aussi: Décès d'Ivana Trump à 73 ans

«En raison du décès d'Ivana Trump hier (jeudi), nous avons reçu une demande de l'avocat de Donald Trump et de ses enfants pour ajourner les trois dépositions, ce que nous avons accepté», ont indiqué les services de la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, en assurant, sans donner de date, que «les dépositions seront reprogrammées dès que possible».

«Nous présentons nos condoléances à la famille Trump», ajoute le message, transmis à l'AFP.

Après un long bras de fer juridique avec la procureure Letitia James, qui a fait de ce dossier l'une de ses priorités, le milliardaire républicain et deux de ses enfants qui ont des responsabilités au sein du groupe, Donald Jr et Ivanka, ont été contraints de devoir témoigner sous serment par un juge de la Cour suprême de New York.

Donald Jr et Ivanka sont, avec Eric, les trois enfants qu'a eus Ivana Trump, décédée jeudi à 73 ans, avec Donald Trump.

L'audition de l'ancien président, qui flirte ouvertement avec une nouvelle candidature à la présidentielle de 2024, était prévue pour démarrer vendredi.

L'enquête avait été ouverte en mars 2019 après le témoignage explosif au Congrès américain d'un des anciens avocats personnels de Donald Trump, Michael Cohen, faisant état d'évaluations frauduleuses, à la hausse ou à la baisse, d'actifs au sein de la Trump Organization, pour décrocher des prêts, obtenir des réductions d'impôts ou de meilleures indemnisations d'assurances.

En janvier, Letitia James avait assuré avoir «mis au jour des preuves importantes qui font penser que Donald Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d'actifs», notamment des golfs ou le triplex personnel du milliardaire américain, situé dans la Trump Tower à New York. Des soupçons réfutés par les avocats de Donald Trump, pour qui Letitia James, une démocrate, mène une «chasse aux sorcières» politique.

La procureure générale n'a pas le pouvoir d'inculper Donald Trump mais elle peut engager des poursuites civiles et notamment réclamer des réparations financières.

Les faits présumés font aussi l'objet d'une enquête, pénale cette fois, menée par le procureur de Manhattan Alvin Bragg.

Dans un autre volet, la Trump Organization et son ex-directeur financier, Allen Weisselberg, un fidèle de l'ancien président, ont été inculpés de fraude fiscale et ont plaidé non coupable. Le procès à New York doit s'ouvrir cette année.