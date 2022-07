Une «peine manifestement déraisonnable» : la requête en appel contre Houle est déposée

La requête pour porter en appel l’absolution qu’a reçue l’ingénieur Simon Houle a été déposée aujourd’hui, alors que la Couronne estime que la décision du juge, qui use de «stéréotypes», «tend à excuser ou à déresponsabiliser» l’accusé.

• À lire aussi: Un juge sans jugement?

• À lire aussi: «On ne peut pas en guérir, mais on peut contrôler la problématique»

• À lire aussi: L'ingénieur Simon Houle aurait récidivé après sa sentence

«Le commentaire du juge que l’événement s’est déroulé “somme toute rapidement” laisse à penser que le juge hiérarchise la gravité subjective du crime et son impact sur la victime en fonction de la durée de l’événement», a écrit Me Ève-Lyne Goulet, procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le mois dernier, le juge Matthieu Poliquin avait ordonné l’absolution pour Simon Houle, conditionnelle à une probation de trois ans et d’un don de 6000 $ à un organisme d’aide aux victimes.

L’accusé avait reconnu l’agression d’une amie qui était en état d’ébriété et endormie, en plus d’avoir photographié ses parties intimes.

Le magistrat avait noté que l’agression s’était déroulée «somme toute rapidement», ajoutant que Houle était aussi intoxiqué par l’alcool et que cela «peut permettre d’expliquer un comportement».

Le qualifiant de «personne de bonne moralité», le juge avait pris en compte qu’une «condamnation aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives et disproportionnées», alors qu’il ne pourrait voyager et que ça aurait un impact sur sa carrière d’ingénieur.

Il avait donc conclu qu’une absolution conditionnelle «ne nuirait pas à l’intérêt public», et ce, même si la victime a dû être hospitalisée en raison d’idées sombres et avait été en arrêt de travail durant 5 mois.

Des «stéréotypes»

Le DPCP avait annoncé son intention de porter en appel cette décision. La requête a été déposée vendredi.

Plusieurs erreurs de droit ont été relevées, peut-on lire dans le document.

«Les erreurs commises par le premier juge, en outre en se fondant sur des mythes ou stéréotypes et en omettant de considérer correctement certains facteurs, ont eu un impact direct sur sa décision d’accorder l’absolution conditionnelle», a affirmé Me Goulet dans la demande d’appel.

Le DPCP déplore également que «le commentaire du juge selon lequel l’état d’ébriété de l’intimé [Simon Houle], malgré qu’il ne constitue ni une défense ni une justification, peut permettre d’expliquer son comportement, tend à excuser ou à déresponsabiliser l’intimé».

Estimant que la peine est «manifestement déraisonnable», le ministère public réclame que la Cour d’appel impose une peine totale de 18 mois d’emprisonnement à Houle pour les accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme.