Avortement d’une fillette de 10 ans: la fille du médecin déjà menacée d’enlèvement

La médecin de l’Indiana qui a pratiqué un avortement sur une fillette de 10 ans victime de viol a déjà fait l’objet de plusieurs menaces par le passé, dont celle de l’enlèvement de sa fille, a rapporté samedi «The Guardian».

• À lire aussi: La docteure qui a aidé la fillette de 10 ans à avorter après un viol menacée de poursuites

• À lire aussi: Une fille de 10 ans, enceinte après un viol, quitte son État pour avorter

• À lire aussi: Avortement de la fillette de 10 ans: la mère défend le violeur

La Dre Caitlin Bernard avait soutenu, dans une affaire sur les restrictions à l’avortement dans l’Indiana, qu’elle avait été obligée de cesser de pratiquer des avortements au cours du premier trimestre de grossesse en raison de menaces d’enlèvement proférées à l’encontre de sa fille.

«J’ai estimé qu’il serait préférable pour moi de limiter mes déplacements et mon exposition pendant cette période», avait-elle déclaré. «Je craignais que des personnes puissent m’identifier au cours de ces déplacements. De plus, comme il s’agit d’une très petite clinique sans aucune intimité pour les personnes qui entrent et sortent, les gens pouvaient me voir directement».

Le nom de la médecin figure aussi sur un site web anti-avortement extrémiste qui était lié à la juge Amy Coney Barrett, avant que celle-ci ne soit nommée à la Cour suprême.

«Les rapports concernant les menaces contre la famille du Dre Bernard en 2020 sont tristement vrais», a confirmé la porte-parole de la médecin, Kendra Barkoff Lamy. «Malheureusement, la Dre Bernard n’est pas seule, et cela arrive à des médecins comme elle qui pratiquent des avortements dans tout le pays.»

«Le fait que la Dre Bernard continue à fournir des soins reproductifs essentiels, même après avoir reçu ces menaces, montre la profondeur de sa compassion et de son engagement en tant que médecin. Elle est reconnaissante pour le soutien qu’elle a reçu, mais elle demande le respect de la vie privée de sa famille», a-t-elle ajouté.

L’obstétricienne-gynécologue s’est retrouvée sur le devant de la scène après qu’il ait été rapporté qu’elle avait pratiqué un avortement sur une fillette de 10 ans originaire de l’Ohio, qui a dû se rendre dans l’autre État en raison du renversement de l’amendement Roe c. Wade au mois de juin.

Rappelons que l’Ohio interdit tout avortement après six semaines. La jeune fille victime d’un viol était cependant enceinte de six semaines et trois jours.