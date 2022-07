Chaleur et humidité surplombent le Québec ce weekend

Une fin de semaine chaude et humide est à prévoir au Québec, la province qui pourrait vivre sa première canicule de l’été.

Alors que le beau temps continue de surplomber le sud de la province, le Nord et l’Est pourraient avoir quelques averses au courant de la fin de semaine.

«On s’attend à un beau weekend avec assez de soleil. Ça va être chaud», a mentionné Guillaume Perron, météorologue à Environnement Canada, en précisant que la journée de dimanche devrait être plus inconfortable dans le sud du Québec en raison de l’humidité plus élevée.

À Montréal, il annonce 29 °C avec 32 d’humidex pour la journée de samedi alors qu’on prévoit un maximum de 30 °C pour la journée de dimanche qui sera également humide avec 34 d’humidex. La crème solaire sera de mise puisque l’indice UV sera très élevé pendant la fin de semaine.

Du côté de Québec, on prévoit une alternance de soleil et de nuage avec risques d’averses. Avec des températures maximales pouvant atteindre 26 °C avec 29 d’humidex samedi et 28 °C avec 33 d’humidex dimanche, le temps sera également chaud et humide dans la région de la Capitale-Nationale.

Vers une première canicule cet été

Avec des températures pouvant dépasser les 30 °C samedi, dimanche et lundi, le sud du Québec s’enligne pour sa première canicule de l’été. Les températures devraient descendre légèrement dès mardi, mais ça restera tout de même chaud et humide, a précisé M. Perron.

Les températures les plus chaudes arrivant généralement dans la deuxième moitié de l’été, il n’est pas rare de voir les premières canicules dans la deuxième moitié du mois de juillet, estime le météorologue.

Ainsi, les températures depuis le début de l’été se situent dans les normales saisonnières.

«Si la tendance se maintient, la deuxième moitié du mois de juillet devrait être plus chaude», a ajouté Guillaume Perron.

Au printemps dernier, le Québec a vécu sa canicule la plus hâtive depuis la fin du 19e siècle. À la mi-mai, le Québec avait vécu des températures atteignant les 30 °C et plus pendant trois jours consécutifs.