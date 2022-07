Juan Soto aurait refusé 440 millions $

Les Nationals de Washington seraient maintenant prêts à échanger leur joueur vedette Juan Soto, puisque celui-ci aurait refusé de parapher un contrat monstre de 15 ans et 440 millions $.

Le journaliste du MLB Network Jon Heyman a rapporté samedi que les «Nats» pourraient conclure une transaction au plus tôt, avant que Soto ne devienne joueur autonome à la fin de la saison 2024. Il s’agirait de la troisième offre refusée par l’athlète de 23 ans au cours des derniers mois.

Toujours selon Heyman, le montant d’argent et les incertitudes en lien avec une possible vente de l’équipe feraient partie des raisons du refus du Dominicain.

S’il avait accepté ce contrat, Soto aurait pourtant battu le record pour l’entente la plus lucrative de l’histoire, qui est pour l’instant détenu par le pacte de 12 ans et 426 millions $ offert à Mike Trout par les Angels de Los Angeles en 2019.

Celui qui a été invité au match des étoiles pour une deuxième fois a quelque peu racheté son début de saison 2022 difficile. Avec des Nationals qui montrent le pire rendement du baseball majeur, Soto a produit 42 points et cogné 19 circuits, en plus de montrer une moyenne au bâton de ,247. Il est également le joueur ayant soutiré le plus de buts sur balles cette saison, avec 79 en 89 parties.