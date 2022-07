Le Village gai transformé en quartier inclusif

Le drapeau gai disparaît tranquillement du paysage du Village et ceux qui flottent toujours sur la rue Ste-Catherine sont décolorés ou déchirés. La société de développement commercial du Village a remplacé l’arc-en-ciel emblématique accroché depuis des années dans la rue, par des affiches jaunes avec les inscriptions «Village» et «Quartier inclusif». Sur le site internet de la SDC, on a aussi évacué le mot «gai». Ça ne fait pas l’unanimité.

Sur la rue, un transgenre vend des mini-drapeaux pour 2 dollars la pièce. Ils sont tous de couleurs différentes. « Celui-là c’est pour les non binaires et celui-ci pour les lesbiennes », explique-t-il en lisant l’étiquette sur l’emballage «Ça, c’est pansexuel, mais même moi si tu me demandes ce que ça veut dire, je ne le sais pas», ajoute-t-il en riant.

Le Village tente de se relever de la pandémie, mais de nombreux itinérants s’y sont installés et la cohabitation est difficile. La ville a ainsi lancé une opération de consultation pour « transformer » le Village. Dans une vidéo publiée sur Instagram la mairesse Valerie Plante insiste «le Village on l’aime».

Mais sur une terrasse un client homosexuel est déjà en colère. «Le Village est en train de mourir, j’ai l’impression que le Village ne fait pas l’affaire à l’Hôtel de Ville, ils veulent nous tasser pour nous mettre l’autre bord du pont», persuadé qu’on cherche à noyer l’identité gaie dans le groupe LGBTQ + alors que le village a été créé dans les années 80 par des homosexuels qui se sont battus contre la discrimination.

Du côté de la Ville, la conseillère Sophie Manzerole assure que la communauté gaie est au cœur des préoccupations. Elle rappelle que des travaux d’aqueduc seront entrepris sur Ste-Catherine qui sera carrément éventrée en 2024, c’est l’occasion rêvée pour elle de réfléchir à au futur du Village pour s’assurer de préserver la mixité sociale. Pour ce qui est du choix des mots, elle renvoie la balle à la SDC qui a consulté la population dit-elle.

«C’est la prérogative de la SDC (...) on s’assure de travailler avec l’ensemble des parties prenantes, il n’est pas du tout question d’effacer l’historique de la présence des communautés LGBTQ+».

Paul Hains 80 ans a ouvert un bar sur Ste-Catherine en 1982. Il est d’accord, il faut transformer le Village, «Mais ça prendra encore 5 ans», pense-t-il.

Pour lui la disparition graduelle du drapeau ou du mot « gai » du paysage n’a pas de conséquences, ça fait partie de l’évolution selon lui.