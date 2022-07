Les recherches suspendues pour retrouver le rorqual au Bas-Saint-Laurent

Les recherches pour retrouver le jeune rorqual empêtré dans un câble de pêche dans le Bas-Saint-Laurent ont été suspendues vendredi et samedi en raison de la météo défavorable.

Aperçu avec sa mère pour la première fois mercredi dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent entre Tadoussac et Les Escoumins sur la basse Côte-Nord, le baleineau s’est ensuite retrouvé coincé dans des câbles de pêche dans le secteur de Rimouski. Il a été retracé par Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) jusqu’au Bic, là où son signal GPS a été perdu.

«L’estuaire et le golfe sont vastes. On attend et espère un nouveau signalement», a indiqué par courriel à l’Agence QMI le président et directeur scientifique du GREMM, Robert Michaud.

Un rorqual à bosse adulte peut mesurer de 13 à 17 mètres et peser de 30 à 40 tonnes. Il peut vivre jusqu’à 80 ans. L’espèce n’est plus considérée comme menacée au Canada depuis le début des années 2000.

Si vous croisez la route du baleineau ou de la mère, le GREMM suggère de «gardez vos distances pour ne pas stresser l’animal davantage, mais restez avec lui si possible jusqu’à ce que l’équipe d’intervention puisse se rendre sur place. Notez sa position et, si l’occasion se présente, prenez des photos et des vidéos de l’animal», ajoute le groupe de recherche.