Rage Against The Machine prend d’assaut les Plaines

Rage Against the Machine, l’un des groupes les plus attendus de l’édition 2022 du Festival d’été de Québec (FEQ) montera sur scène ce soir.

Plusieurs spectateurs étaient sur place dès l’ouverture des barrières samedi pour ne pas manquer la prestation du groupe rock très populaire durant les années 90.

Le chanteur de la formation, Zack de la Rocha, devrait être du spectacle, malgré sa blessure à une jambe subie cinq jours plus tôt.

Rage Against The Machine doit monter sur la scène des plaines d’Abraham vers 21h30.

Il s’agit de l’avant-dernière soirée du FEQ qui se conclura dimanche avec la prestation de la formation montréalaise Half Moon Run.

