Une ligne nationale pour la prévention du suicide: «pas une priorité» pour le Canada

Les Américains pourront dès samedi appeler le 9-8-8 pour obtenir une assistance immédiate en cas d'idées suicidaires, mais les Canadiens traînent des pattes en matière de santé mentale, selon le Parti conservateur du Canada.

Malgré l'appui de multiples organismes en santé mentale et des municipalités partout au pays, une telle ligne d'urgence n'est pas offerte actuellement pour les Canadiens et ne semble pas être dans les «priorités» du gouvernement fédéral. Pourtant, une ligne d'urgence faciliterait les interventions et sauverait davantage de vies, estime le Parti conservateur du Canada.

Il déplore notamment que le gouvernement en place ne se serve pas de son pouvoir pour se concentrer sur des enjeux majeurs, comme la santé mentale. «Tout au long de la pandémie, nous avons vu ce que le gouvernement était capable d'accomplir lorsqu'il y a volonté politique», a déclaré Todd Doherty, ministre adjoint du Cabinet fantôme conservateur responsable de la Défense nationale.

«Il est évident que la mise en place de cette ligne d'assistance et facilité l'accès par les Canadiens aux ressources en matière de santé mentale ne sont tout simplement pas des priorités pour ce gouvernement libéral», a-t-il ajouté.