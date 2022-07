Elle se rend aux urgences, mais se fait rediriger vers une clinique privée

Alors que les gestionnaires du milieu de la santé rappellent à la population d’éviter le plus possible les urgences de la province, certaines personnes n’ont pas le choix de s’y rendre.

C’est le cas de Caroline Brault, qui s’est fait revirer de bord par l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil.

Durant la nuit du vendredi, elle se réveille et constate qu’il y a du sang dans son urine.

Elle contacte d’abord son médecin de famille, mais celui-ci est en vacances. La dame contacte également d’autres ressources, mais en vain. Mme Brault se décide donc de se rendre aux urgences.

Lorsque Caroline Brault se rend là-bas, le corps médical ne lui fait pas subir de tests. Le personnel en soins redirige plutôt Mme Brault vers une clinique privée.

Elle a finalement réussi à rencontrer un spécialiste dimanche dans une clinique privée de Saint-Lambert. Caroline Brault raconte que c’est l’hôpital qui lui a donné un rendez-vous.

«J’aurai aimé ça qu’à l’hôpital qu’on me passe directement un test. Je n’ai pas d’autres symptômes à part du sang dans l’urine. C’était vendredi soir, ça me joue dans la tête. En plus, quand tu regardes sur Internet, il y a en des affaires qui peut sortir, ça fait paniquer», a-t-elle témoigné.

Selon les autorités de la santé, c’est la procédure à suivre lorsqu’un cas n’est pas prioritaire. Si une personne a des troubles respiratoires ou souffre d’une fracture ouverte, elle sera admise aux urgences, par exemple.