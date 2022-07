Entraves routières: les résidents de l'est de Montréal se sentent «prisonniers»

En pleine saison de chantiers, les résidents de l’est de Montréal se sentent prisonniers en raison des travaux majeurs dans le secteur, qui risquent de s’éterniser.

Beaucoup de travaux sont à venir sur la rue Hochelaga, entre la rue Fletcher et le boulevard Pierre-Bernard. Ils débuteront le 8 août et s’étireront jusqu’à l’été 2024 afin de remplacer des conduites d’égout et d’aqueduc centenaires.

Mais, ce n’est pas le seul chantier de longue durée dans ce coin. On peut aussi compter des fermetures dans l’échangeur Souligny et sur l’autoroute 25, et ce, jusqu’à la fin 2022, par exemple.

Les résidents du quartier appréhendent ces entraves routières.

«Prisonniers, enclavés. C’est toutes les fois qu’on sort. Si j’oublie quelque chose à l’épicerie, on va oublier ça», a dit un citoyen.

«De plus en plus, ça devient dangereux. Les gens sont tannés et ils enlèvent les cônes et décident de passer pareil», a raconté une femme.