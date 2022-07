Jeff Petry s'adresse aux partisans

Moins de 24h après avoir été échangé aux Penguins de Pittsburgh, le défenseur Jeff Petry a pris le temps de remercier l’organisation du Canadien de Montréal et ses partisans.

«Montréal, merci pour les sept dernières années!», a écrit l’athlète de 34 ans sur son compte Instagram, dimanche.

«À la famille Molson et l’entièreté de l’organisation du Canadien, merci d’avoir permis à ma famille et moi de faire partie d’une franchise qui a autant d’historiques. Je vais toujours être reconnaissant d’avoir obtenu la chance de porter ce gilet avec fierté.»

«Aux passionnés partisans du Bleu-Blanc-Rouge, merci de donner votre cœur et votre âme à cette organisation, dans les bons comme les mauvais moments. Vous faites en sorte qu’il s’agit de l’un des meilleurs marchés où évoluer», a-t-il ajouté.

Petry a disputé un total de 508 rencontres avec le Canadien. Il y a amassé 70 buts et 178 mentions d’aide pour 248 points. Il avait été obtenu via une transaction réalisée avec les Oilers d’Edmonton en mars 2015. À l’époque, le l’ancien directeur général du CH Marc Bergevin avait cédé des choix de deuxième et de quatrième tour au repêchage de 2015 pour les services de l’arrière droitier.

Samedi, le DG Kent Hughes a envoyé Petry et l’attaquant Ryan Poehling à Pittsburgh en retour du défenseur Mike Matheson et d’une sélection de quatrième tour à l’encan de 2023.