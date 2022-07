Jennifer Lopez et Ben Affleck se seraient mariés à Las Vegas

Selon les dossiers judiciaires obtenus par TMZ, le couple a demandé et «traité» une licence de mariage au Nevada samedi.

Une source a également déclaré au média que Jennifer et Ben s'étaient mariés ce week-end.

Les représentants des vedettes n'ont pas encore commenté le rapport.

La superstar hollywoodienne et l'acteur de Good Will Hunting se sont rencontrés sur le tournage de Gigli à la fin de 2001 et se sont fiancés en novembre 2002. Ils ne se sont finalement jamais rendus jusqu’au mariage, et se sont séparés au début de 2004.

Cependant, le couple s'est reconnecté peu de temps après que J.Lo a mis fin à ses fiançailles avec la vedette du baseball à la retraite Alex Rodriguez en avril 2021, Ben ayant posé la question pour la deuxième fois avec une énorme bague de fiançailles en diamant vert en avril dernier.

Dans une récente interview avec People, la femme de 52 ans a révélé qu'elle se sentait «heureuse et fière» d'être à nouveau avec Ben.

«Quand tu trouves quelqu'un et que tu l'aimes vraiment, vraiment et que tu as une seconde chance pour ça ? C'est une chose vraiment rare, précieuse et belle et nous ne la tenons pas pour acquise», a-t-elle souri.

L'homme de 49 ans a été marié à Jennifer Garner, la mère de ses trois enfants, entre 2005 et 2018.

Pendant ce temps, Jennifer était mariée à son troisième mari, Marc Anthony, entre 2004 et 2014. L'ancien couple est parent de jumeaux Max et Emme.