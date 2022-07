Le «fist-bump» de Biden: «une image catastrophique», selon un expert

Lors de sa rencontre diplomatique avec le prince héritier de l’Arabie saoudite cette semaine, Joe Biden, au lieu de lui serrer la main, a plutôt opté pour un «fist-bump», prétextant le contexte de la COVID-19. Son geste a certainement fait jaser.

«L’image pour Biden est catastrophique. Ce que ça met en évidence, entre le respect des droits humains et les intérêts stratégiques, hélas, les droits humains passent au second rang. Biden dit qu’il a parlé de droits humains avec Mohammed ben Salman. Que se sont-ils dit? Peu de choses ont émané de leur rencontre», pense Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine.

Rappelons que les services de renseignement américains ont identifié Mohammed ben Salmane comme le responsable derrière l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, citoyen américain.

C’est pour cette raison que, durant la campagne électorale, le président américain a dit qu’il ferait de l’Arabie saoudite et le prince hériter des parias sur la scène internationale. Mais «voilà que Biden doit changer son discours et l’attitude», a souligné M. Laliberté.

«Il y a de plus en plus d’élus et d’électeurs démocrates qui souhaitent un autre candidat en 2024. Habituellement, Biden s’en sort le mieux en politique étrangère. C’est toujours difficile la diplomatie. On doit parfois mettre de côté ses valeurs et ses idéaux. Mais, à la maison, aux États-Unis, ça n’a pas bien passé», croit M. Laliberté.