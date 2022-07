Les hommages affluent sur les réseaux sociaux pour Nadège St-Philippe

Le décès de Nadège St-Philippe a attristé les milieux artistique et politique et plusieurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

«Quelle tristesse. Condoléances au mari, à la famille et aux proches de Nadège. Du courage certainement et beaucoup d’amour pour passer à travers la suite», a écrit la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Quelle tristesse. Condoléances au mari, à la famille famille et aux proches de Nadège. Du courage certainement et beaucoup d'amour pour passer à travers la suite. ❤️

«Cette nouvelle m’attriste profondément. Nadège était une femme extraordinaire avec laquelle j’ai eu le plus grand bonheur de travailler. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches», a mentionné à son tour Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

«Quelle triste nouvelle. Voilà une jeune femme talentueuse qui nous quitte beaucoup trop tôt. Mes pensées sont avec la famille de Nadège aujourd’hui. Mes profondes et sincères condoléances à tous ses proches», a écrit pour sa part Valérie Plante.

Quelle triste nouvelle. Voilà une jeune femme talentueuse qui nous quitte beaucoup trop tôt. Mes pensées sont avec la famille de Nadège aujourd'hui. Mes profondes et sincères condoléances à tous ses proches.

«Je suis attristé par le décès de Nadège St-Philippe. Présentatrice talentueuse, généreuse envers son public et engagée auprès de la communauté, notamment de Montréal-Nord, elle va nous manquer. J’offre mes sincères condoléances à sa famille, ses collègues et ses proches», a ajouté le chef de l’opposition à Montréal, Aref Salem.

«Nadège était une femme magnifique, pleine d’empathie, de vie et de rires. Elle n’a jamais oublié d’où elle venait, toujours prête à aider les jeunes de Montréal-Nord. Elle part trop vite. Sympathies à la famille, amis et collègues», a partagé à son tour la députée du coin, Paule Robitaille.

Nadège était une femme magnifique, pleine d’empathie, de vie et de rire. Elle n’a jamais oublié d’où elle venait, toujours prête à aider les jeunes de #MtlNord.

Elle part trop vite.

Sympathies à la famille, amis et collègues.

«Tu vas nous manquer, Nadège! Tu étais un rayon de soleil, un modèle pour beaucoup de gens et une force positive. Nous perdons aujourd'hui une amie, une alliée, une personne impliquée dans sa communauté, et une éloquente porte-parole pour plusieurs de nos Festivals», a mentionné l’entrepreneure et actrice Fabienne Colas.

«Mon amie. Tu étais remplie de vie et de lumière. Derrière la douceur de ton sourire se cachait un cœur de lionne. Une force, ancrée dans la fierté de tes origines. Ton départ me brise le cœur Nadège. Toutes mes pensées à ton mari, ta famille et ta communauté», a partagé le chef d’antenne et auteur Michel Jean.

«Nadège St-Philippe n’est plus. La maladie a eu raison d’elle, mais les souvenirs que j’ai avec elle, si peu, resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. Quel bel être humain, à tous les égards. We ́ll always love you!», a écrit l’animateur Josélito Michaud.

Nadège St-Philippe n’est plus. La maladie a eu raison d’elle mais les souvenirs que j’ai avec elle, si peu, resteront gravés dans ma mémoire pour toujours.

Quel bel être humain, à tous les égards. We ´ll always love you! ❤️❤️

«Nad Chérie, tu auras été courageuse et lumineuse tout au long de ton combat. Rest in power sis», a partagé Varda Étienne dans une «story» Instagram.

«Au revoir belle Nadège», a simplement écrit sur Twitter le journaliste Yves Poirier, suivi du mot-clic #reposeenpaix.

«Beauté éblouissante, lumineuse, douce, d'une gentillesse immense, Nadège avait ce don pour illuminer chaque pièce où elle passait. Une humaine d'exception qui fera envier le soleil par sa brillance et sa lumière. S'il y avait plus de Nadège, le monde irait tellement mieux», a commenté la journaliste de TVA Sports, Justine Saint-Martin.