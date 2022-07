Plusieurs contaminants dans l’air: Rouyn-Noranda est le «champion de la pollution»

La présence de plusieurs contaminants dans l’air de Rouyn-Noranda met en danger la population et pourrait être la cause de phénomène plus fréquent au sein des citoyens selon un médecin.

• À lire aussi: Fonderie Horne: une norme pour tous les métaux et des seuils quotidiens pour l’arsenic, propose Charette

• À lire aussi: La fonderie Horne doit se conformer immédiatement ou suspendre ses activités

• À lire aussi: Benoit Charette reporte sa visite à Rouyn-Noranda

«C’est un tableau atroce. Il faut toujours être les champions de quelque chose, mais les champions de la pollution, c’est vraiment mauvais et ça explique tous les problèmes de santé. On parle souvent de cancer, mais il y a également le poids des bébés naissants», explique le docteur de famille Frédéric Bonin.

D’ailleurs, le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette n’a pas écarté lors de son passage dans la capitale du cuivre d’imposer des limites aux entreprises comme la Fonderie Horne qui polluent l’air.

«Il y a beaucoup d’autres contaminants dans l’air comme le plomb et le cadmium pour lesquels il n’y a aucune norme qui est demandée à la Fonderie Horne et qui a clairement un impact majeur sur la santé de la population», dit le spécialiste.