Prévention des noyades: les adultes sont aussi à risque

Avec le temps ensoleillé et la chaleur des dernières journées, il est très important de ne pas surestimer nos capacités aquatiques et porter les vestes de flottaison près des cours d’eau.

C’est le message que souhaite lancer le directeur général de la Société de sauvetage du Québec durant la Semaine nationale de prévention de la noyade qui a commencé dimanche.

«Selon les proches des victimes des noyades, tout le monde sait nager, mais j’arrive avec le constat que l’on sait plus se baigner que de savoir nager. Il ne faut pas oublier que lorsqu’on tombe à l’eau on est en état de choc et on perd nos rappels», explique Raynald Hawkins.

En entrevue à LCN, il précise que tout le monde est à risque d’une noyade.

«On parle des enfants dans les médias, mais ce sont, la plupart du temps, des hommes de 25 à 65 ans et les personnes âgées qui ont des défaillances», dit-il

Attention à l’alcool

L’alcool peut jouer de mauvais tours près des cours d’eau puisque quatre fois sur dix, selon les données du coroner, les gens en auraient consommé avant la catastrophe.

«Lorsqu’on consomme un verre d’alcool à bord d’une embarcation, c’est l’équivalent d’en avoir consommé trois sur la terre ferme parce que vous êtes déshydraté et l’alcool s’absorbe plus rapidement dans le système sanguin», souligne le directeur général.