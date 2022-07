Une adolescente écrit une chanson pour son amie noyée

Deux mois après avoir perdu son amie Amy Gagné, noyée dans la rivière du Nord, Arianne Turbide a rendu un émouvant hommage musical à l’adolescente de 16 ans.

Arianne Turbide a écrit et enregistré la chanson «Le paradis d’Amy», avec la collaboration du studio Newton Morin-Heights.

«Cette chanson-là, c’était pour lui rendre hommage, mais aussi pour bien vivre mon deuil et sensibiliser les gens aux dangers près des rivières», a expliqué l’adolescente en entrevue à LCN.

Cette dernière affirme que le processus d’écriture et d’enregistrement de la chanson lui a fait du bien.

«Ça me permet de laisser aller mes émotions», affirme Arianne Turbide.

Sa chanson a été bien accueillie par les parents et amis d’Amy, soutient l’adolescente.

«Ils étaient tous très fiers de moi et tout le monde était vraiment très ému et touché que j’ai fait ça pour Amy», mentionne-t-elle.

Yvon Rioux, propriétaire du studio Newton Morin-Heights, connaissait déjà assez bien Arianne. Il l’a aidée à composer la chanson en hommage à Amy. Il s’agit d’une demande moins inhabituelle qu’on pourrait croire, indique-t-il.

«J’accueille souvent des jeunes qui ont un trop-plein, qui viennent au studio. On s’installe, on discute, on va dans les émotions et on écrit des chansons», explique M. Rioux.

