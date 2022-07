Accident d’hydravion à Shawinigan: une enquête est ouverte

Au lendemain de l’accident d’hydravion qui a coûté la vie à un sexagénaire de Shawinigan, en Mauricie, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a ouvert, lundi, une enquête afin de comprendre les circonstances entourant ce triste événement.

L'avion a été extirpé des eaux en fin de soirée dimanche puis transporté dans un garage de la région pour permettre au BST de faire son enquête. Deux experts ont d'ailleurs procédé à l'inspection de la carlingue ce lundi.

«On essaie de ramasser les indices qui pourraient nous amener à savoir quels sont les facteurs contributifs à l'écrasement, a expliqué l’enquêteur Mario Goulet. On a regardé les marques, on regarde les déformations, la position des instruments et des contrôles de vols. On va peut-être réussir à extraire les données du GPS. Je précise qu'il n'y a pas de boite noire dans ce type d’appareil, on ne pourra pas savoir le trajet de l'avion.»

L'hydravion ayant frappé une ligne haute tension d'Hydro-Québec, les équipes de la société d'État ont procédé à l'élaboration de la stratégie de remplacement d'un conducteur électrique. Des travaux seront effectués tout au long de la semaine pour remettre en ordre le fil électrique endommagé. Les résidents du secteur ne devraient toutefois pas être privés d'électricité.

Plusieurs hypothèses possibles

Plusieurs facteurs peuvent expliquer un accident de la sorte, estime l’expert en aviation et commandant de bord, Dominic Daoust. «C'est beaucoup de travail pour un pilote, ils doivent constamment être à l'affût de leur environnement. Des lignes électriques, habituellement c'est sur les cartes, c'est bien indiqué. C'est peut-être juste une simple distraction qui a fait que le pilote a manqué les lignes à haute tension», a-t-il précisé.

Le BST poursuit son analyse et pourrait émettre des recommandations. Il est toutefois trop tôt pour savoir s'il recommandera d'effectuer un repérage visuel sur les fils d’Hydro-Québec qui traversent le plan d'eau.