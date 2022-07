Annie Blanchard et Maxime Landry rendent hommage à Kenny Rogers et Dolly Parton

Annie Blanchard et Maxime Landry sont impatients de dévoiler leur album rendant hommage à leurs idoles Kenny Rogers et Dolly Parton.

L’opus «Jolene and The Gambler» va être lancé le 9 septembre et fera l’objet d’un spectacle le 11 septembre au Festival western de St-Tite, en Mauricie.

Les 14 chansons de l’effort studio vont mettre la table pour une tournée de spectacles à travers la Belle Province. Le premier extrait, le succès «Islands in the Stream», va commercer à tourner à la radio à la mi-août.

Les deux anciens académiciens – elle était de la finale féminine en 2005 et lui a remporté l’édition 2009 – sont des amis dans la vie et des complices de scène depuis plus de 10 ans.

L’idée de rendre hommage à Kenny Rogers (il est décédé en mars 2020 à l’âge de 81 ans) et à Dolly Parton, qui est active sous les projecteurs depuis 1957, a ainsi germé. Les deux grands de la musique américaine étaient, comme Annie Blanchard et Maxime Landry, des amis et ont souvent collaboré.

«Il n’y a pas d’histoire d’amitié plus belle dans le milieu artistique que celle de Dolly Parton et de Kenny Rogers. Annie et moi sommes de grands amis, alors c’est un projet parfait pour nous, leur musique coule dans nos veines», a dit Maxime Landry, qui se demande en riant pourquoi il n’a pas pensé à ce projet auparavant, lui qui a maintenant une maison de disques et qui veut de plus en plus soutenir d’autres artistes, en parallèle avec ses propres projets.

«En ce moment je travaille avec Rita Baga sur des chansons, on veut produire son album, on s’en parle depuis "Big Brother Célébrités".»

Maxime Landry est occupé et heureux de l’être. «J’ai produit six albums jusqu’à maintenant et "Jolene and The Gambler" est mon 10e album en carrière. Mon sixième roman s’en vient, je suis en train de l’écrire pour une parution au début de 2023. J’aime ce que je fais, je travaille beaucoup, tous mes projets me gardent vivant. Et tout ce qui est production, je capote, je vais chercher les meilleurs avec qui j’ai travaillé au fil des ans. J’ai lancé trois albums pendant la pandémie», a raconté celui qui, depuis 2015, est l'animateur principal du Téléthon Opération Enfant Soleil aux côtés d’Annie Brocoli.

Fier ambassadeur beauceron

PHOTO COURTOISIE

Maxime Landry participe à l’émission de «La belle tournée» célébrant Chaudière-Appalaches, ce lundi, à TVA. En tant que fier ambassadeur de la Beauce, qui est comprise dans cette région, il était un incontournable.

«C’est comme un "running gag" dans mes spectacles quand je dis au monde: "est-ce que je vous ai déjà dit que je venais de la Beauce?" Je n’arrête pas d’en parler, je suis fier de ma région, je la trouve belle et elle m’inspire», a dit l’artiste de 35 ans.

PHOTO COURTOISIE

Il partage son temps entre la «grande ville» et sa maison sur le bord de la rivière Chaudière, qu’il a fait construire sur la terre familiale. «C’est mon coin et la première chose que j’ai faite en sortant de «Star Académie», c’est d’avoir mon port d’attache en Beauce. C’est un lieu de réunion, d’amitié, d’entourage, un lieu où j’écris et me ressource. Je n’ai pas trouvé de place aussi inspirante parce que je puise dans les souvenirs, dans ma jeunesse.»

PHOTO COURTOISIE

Le mauvais temps est venu jouer les trouble-fêtes lors de l’enregistrement de l’épisode piloté par Guy Jodoin, mais il en fallait beaucoup plus pour décourager Maxime Landry et les autres invités, Rémi Chassé, P-A Méthot et Pascale Picard. La grande scène de «La belle tournée» était installée pour l’occasion au Nordet – Vignoble, distillerie et cidrerie, dans le secteur de Pintendre, à Lévis, mais le tournage des entrevues individuelles s’est déroulé au quai Paquet, qui offre un magnifique point de vue sur la ville de Québec et le Château Frontenac.

PHOTO COURTOISIE