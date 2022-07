Attention à une arnaque de roulotte sur Marketplace

La vigilance est toujours de mise en transigeant sur Marketplace, mais même s’ils ont fait des vérifications, plusieurs Québécois se sont fait arnaquer en voulant faire l’achat d’une roulotte.

L’annonce en question proposait une roulotte à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent.

En raison de la distance à parcourir pour aller la chercher, le vendeur demandait un dépôt de 500$ pour la réserver.

Quatre heures de route plus tard, le vendeur contacte la victime pour lui dire que quelqu’un d’intéressé est arrivé et réclame un 1000$ additionnel pour lui réserver la roulotte.

Maxime Lapointe, qui a perdu 1500$ dans cette arnaque, assure avoir pourtant fait des vérifications avant d’effectuer la transaction.

«Je vérifie le permis de conduire, je vérifie les enregistrements, les papiers d’immatriculation, ça fit ça corrobore avec le permis de conduire, ça corrobore avec l’adresse», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

L’homme a également vérifié l’adresse du permis de conduire et de l’annonce sur Google Street View.

«Quand on regarde sur Street View, on se rend compte qu’en septembre 2021, la Fifth Wheel est dans le stationnement [...]. En juin 2022, le Fifth Wheel encore là à l’adresse, donc on est correct», se dit-il.

M. Lapointe a même pris le temps de vérifier le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) avant de partir chercher la roulotte.

Mais à son arrivée à Rimouski, la roulotte n’était pas là. À la place, d’autres victimes de l’annonce frauduleuse s’y trouvaient aussi.

Un homme de la Beauce aurait notamment perdu 5000$.

Le propriétaire de la roulotte qui est utilisée pour cette annonce frauduleuse doit la faire entreposer puisque plusieurs victimes de fraude se sont présentées chez lui pour la réclamer.

La Sûreté du Québec (SQ) a notamment dû intervenir à quelques reprises.

La même annonce a d’ailleurs été publiée dans plusieurs autres villes de la province.

«Jamais d’argent»

Le spécialiste et éditeur web François Charron est catégorique: «le mot d’ordre, c’est jamais d’argent».

«Et même rendu sur place, il y a des situations où on ne donnera même pas l’argent. Pour les véhicules récréatifs et les roulottes, il va falloir le faire inspecter par quelqu’un qui connait ça», dit-il en entrevue à TVA Nouvelles.

François Charron explique que le jeu du fraudeur est de donner l’impression que la transaction est légitime.

«L’autre, à l’autre bout, son travail, c’est de te donner l’impression d’avoir fait ton examen de diligence, d’être sûr que l’autre à l’autre bout est correct. Il crée le foutu sentiment d’urgence. Tu veux vraiment le bien ou la chose à l’autre bout et tu te fais avoir et après, tu ne reverras jamais cet argent-là», soutient le spécialiste.

- d’après les informations de Katia Laflamme