Des milliers de personnes évacuées dans le sud-ouest de la France

Quelque 8000 personnes sont en cours d'«évacuation préventive» lundi de deux quartiers de La Teste-de-Buch, ville du bassin d'Arcachon touchée par un immense incendie depuis plusieurs jours, au bord de l'Atlantique dans le sud-ouest de la France, a annoncé la préfecture.

Et plus d'un millier d'animaux vont eux aussi être évacués dans les prochaines heures du zoo du Bassin d'Arcachon, située dans la même ville, a annoncé ensuite à l'AFP l'Association française des parcs zoologiques (AFdPZ).

Le département de la Gironde est frappé par deux gigantesques feux depuis une semaine, à La Teste-de-Buch et à Landiras, qui ont déjà brûlé plus de 13 000 hectares de végétation.

Les deux quartiers concernés par les évacuations d'habitants à La Teste-de-Buch, ville très fréquentée par les touristes notamment en été, sont celui des Miquelots (environ 5000 personnes évacuées), dans le sud de la ville, et celui du Pyla-sur-Mer (environ 3000 personnes), plus à l'ouest.

«La Teste n’est pas menacée par les flammes. En revanche, le vent est en train de tourner, les quartiers sont vraiment en train de se retrouver sous la fumée», a expliqué à l'AFP un porte-parole des pompiers de Gironde.

«Les fumées sont toxiques, c’est une question de santé publique pour protéger la population», a-t-il ajouté.

Au zoo du Bassin d'Arcachon, «à la suite de recommandations des autorités, nous allons faire le maximum pour évacuer tous les animaux. Les opérations de mise en caisse pour le transport ont débuté», a déclaré la directrice de l'Association française des parcs zoologiques, Cécile Erny.

«Des vétérinaires et des soigneurs commencent également à arriver de plusieurs parcs zoologiques du territoire avec des véhicules, des caisses de transport et du matériel vétérinaire pour participer à l'évacuation des animaux et veiller à leur sécurité et bien-être», a-t-elle expliqué.

Telle une Arche de Noé, les animaux, dont certains sont plus sensibles aux fumées, comme les primates, vont être transférés sur le stationnement du zoo de Pessac, en périphérie de Bordeaux, «le temps que le nuage de fumée passe», a-t-elle précisé.

«C'est une opération unique en son genre. Il y a une forte mobilisation de profession», selon Mme Erny.

Près de l'autre grand incendie, situé plus à l'est dans les terres, au sud de Bordeaux, 3500 personnes étaient également en cours d'évacuation de leurs habitations à la mi-journée, dans les communes de Landiras, Budos et Balizac, selon un précédent communiqué de la préfecture.

La Gironde, avec 14 autres départements de la façade ouest de la France, est placée lundi en vigilance rouge par Météo France, le service météorologique français, en raison d'une canicule qui pourrait entraîner de nouveaux records historiques de chaleur dans certaines zones.

La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.