Deux morts dans le nord du Portugal

Les incendies qui font rage au Portugal ont provoqué la mort de deux personnes dans la région de Vila Real (nord), a annoncé lundi la protection civile.

«Il s'agit d'un accident de la route, le véhicule a quitté la chaussée dans la zone de l'incendie de Murça», a déclaré sans autre précision le commandant de la protection civile portugaise André Fernandes lors d'un point de situation.

«Nous avons trouvé la voiture de ces deux personnes âgées d'environ 70 ans complètement carbonisés, le couple est mort à l'intérieur de son véhicule», a détaillé le maire de Murça, Mario Artur Lopes, à la chaîne de télévision SIC Noticias.

«Ils étaient chez eux dans le village de Penabeice et auraient décidé de fuir quand les flammes se sont approchées de leur maison», a-t-il ajouté.

Malgré des conditions météorologiques plus favorables ces derniers jours, notamment des températures plus fraîches, plus de 1000 pompiers étaient toujours mobilisés lundi soir pour lutter contre six foyers importants dans le nord du Portugal.

Vendredi, un avion bombardier d'eau qui combattait les feux de forêt s'était écrasé près de Vila Nova de Foz Coa, dans la région de Guarda (nord), provoquant la mort du pilote, son unique occupant.

Le Portugal est frappé par une série d'incendies depuis le 8 juillet, coïncidant avec l'arrivée d'une importante vague de chaleur, qui a déjà consumé plusieurs dizaines de milliers d'hectares de végétation.

Depuis le début de l'année 2022, près de 44 000 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes au Portugal, selon des données provisoires publiées lundi par l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF).

Selon l'ICNF, la superficie brûlée cette année est la plus importante depuis 2017, année marquée par des incendies meurtriers ayant fait une centaine de morts.