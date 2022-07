Émissions de GES : Ottawa propose un système spécifique à l’industrie

Ottawa propose de mettre en place un système de plafonnement et d’échange spécifique à l’industrie pétrolière et gazière afin de réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) au pays d’ici 2050.

Le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada Steven Guilbeault avait déjà fait connaître en mars dernier l’intention du gouvernement de mettre un cap sur les émissions totales de ce secteur, qui représentait à lui seul 27 % des émissions de GES du Canada en 2020.

De ce nombre, 84 % étaient générés uniquement par les activités d’extraction.

Le système de plafonnement et d’échange, aussi appelé «marché du carbone», est l’une des deux options proposées par Ottawa dans un document explicatif publié lundi.

La deuxième voie envisagée est de mettre en place des incitatifs fondés sur le prix du carbone «entraînant une réduction des émissions aux niveaux correspondant au plafond».

Le gouvernement prévoit révéler au début de l’année 2023 le cap d’émissions qu’il croit juste en concordance avec ses objectifs climatiques.

Ce plafond sera établi en collaboration avec les principaux acteurs de l’industrie, qui seront responsables de leur progrès en matière de réduction d’émissions.

Ces derniers auront jusqu’au 30 septembre prochain pour donner leur avis sur les propositions étayées par le gouvernement, ainsi que sur le plafond d’émissions qui devrait être instauré au départ.

«Les sociétés pétrolières et gazières du Canada ont prouvé à plusieurs reprises qu’elles peuvent innover et concevoir de nouvelles technologies et des modèles d’affaires plus compétitifs. Une véritable sécurité énergétique mondiale et une énergie réellement abordable ne sont possibles que si les émissions diminuent», a déclaré le ministre Guilbeault par communiqué.

Ottawa est d’avis que pour favoriser de nouveaux investissements en ce sens par le secteur privé, il faudra «un signal politique à long terme ainsi que des conditions d'investissement favorables et prévisibles».

Si l’objectif d’ici 2050 est la carboneutralité, soit la réduction à zéro des émissions nettes de GES, Ottawa maintient toujours l’objectif de réduction de 45 % d’ici la fin de la décennie, soit d’ici 2030.

Pour l’Institut Pembina, un think tank écologiste spécialisé dans les questions climatiques, «il est crucial que le gouvernement bouge rapidement dans la sélection et l’implantation d’une des deux options».

Selon l’organisme canadien Environmental Defence, «les compagnies pétrolières et gazières vont faire un lobbying intense pour obtenir des retards, des règles faibles et des échappatoires afin de saper l'efficacité du plafond, comme elles l'ont fait pour toutes les autres politiques climatiques».

«Le plafond d'émissions sera un test critique pour le gouvernement fédéral - et un moment décisif pour l'héritage du premier ministre en matière de changement climatique», croit Julia Levin, cheffe des questions climatiques pour l’organisme.