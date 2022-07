EN IMAGES | À deux doigts d'être brûlé vif dans un feu de forêt

Un homme a échappé de près à la mort après avoir évacué de justesse son tracteur à proximité d’un imposant feu de forêt à Tabara, dans l’ouest de l’Espagne.

L’incident est survenu lundi au moment où l’homme conduisait un tracteur sur son terrain.

Capture d'écran | Reuters

Quelques secondes plus tard, on peut le voir sortir de son véhicule et courir à vive allure pour échapper aux flammes.

Sur la vidéo devenue virale, on peut même apercevoir les vêtements de l’homme s’enflammer.

Selon Reuters, le travailleur impliqué dans l’incident, Angel Martin Arjona, est propriétaire d’un entrepôt dans le secteur et effectuait des travaux lors de l’incendie.

Capture d'écran | Reuters

Il a été transporté vers un hôpital par hélicoptère pour traiter des brûlures importantes sur son corps.