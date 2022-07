En tournage à Québec: Claude Legault, Fanny Mallette et Sylvain Marcel réunis dans «À propos d’Antoine»

Pour son grand retour après une pause liée à un épuisement professionnel, le comédien Claude Legault a retrouvé Podz, dimanche, à Québec, au premier jour de tournage de la nouvelle comédie dramatique de Club illico À propos d’Antoine, qui va nous plonger dans le quotidien d’une famille vivant avec un enfant polyhandicapé.

Les admirateurs du comédien sont impatients de le retrouver au petit écran et le fait qu’il soit dirigé par Daniel Grou, alias Podz, ajoute à l’excitation après leurs classiques télévisuels 19-2 et Minuit, le soir.

PHOTO COURTOISIE

La distribution cinq étoiles d’À propos d’Antoine a été annoncée en primeur à l’émission Sucré Salé, lundi soir, au lendemain du premier tour de manivelle. Claude Legault donne la réplique à Micheline Bernard, Hugues Frenette, Fanny Mallette, Sylvain Marcel et Iannicko N’Doua.

PHOTO COURTOISIE

Le jeune Edouard-B. Larocque et Christopher Marlot sont aussi de l’aventure, de même que Cathleen Rouleau, qui écrit sa première série télé en s’inspirant de sa propre vie, en plus de camper Julie, la belle-mère d’Antoine, un ado de 15 ans qui est autiste de niveau 3, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau.

C’est à travers le regard de Julie en tant que nouvelle conjointe de Marc (Claude Legault) que l’action s’articule en grande partie. «Elle est catapultée dans cette famille-là et ne comprend pas trop dans quoi elle s’embarque. Pour elle, il n’y a pas de problème, mais à un moment donné la réalité lui fait coucou!» a dit Cathleen Rouleau en entrevue avec l’Agence QMI.

Dans À propos d’Antoine, cette dernière raconte avec beaucoup d’amour, d’humour et de lumière sa relation avec Sylvain Parent-Bédard, le président fondateur de ComediHa!, à Québec, et ses deux fils, Charles et Antoine, avec qui elle vit depuis huit ans.

PHOTO COURTOISIE

«Ça va être drôle, touchant, des gens vont pleurer parfois, mais on veut surtout rire. [...] Tout est à propos d’Antoine, mais il y a aussi une grande histoire de famille à travers ça. Tous les membres de la famille de mon chum sont des personnages, ce sont des gens très colorés, donc j’ai eu envie de montrer cette famille extraordinaire», a relaté l'autrice, qui a été soutenue par Benoit Pelletier à la script-édition.

Un premier rôle pour Antoine

Fait intéressant et assurant beaucoup d’authenticité à cette production, c’est le véritable Antoine, Antoine Parent-Bédard, qui va apparaître dans la série. Et comme on voulait faciliter les choses au jeune de 15 ans, les tournages se déroulent dans le condo familial où tout est déjà adapté en fonction de ses besoins.

«Je trouvais que seul Antoine pouvait rendre Antoine, car il a quelque chose de très particulier dans le regard, dans sa façon de bouger et de s’exprimer, c’est un enfant qui ne laisse personne indifférent, qui est très lumineux. La série a été écrite en fonction de ses mécanismes; on lui demande seulement d’exister, de faire rayonner sa lumière», a mentionné Cathleen Rouleau, qui souhaitait par ailleurs aborder la diversité et sensibiliser les Québécois à la cause des personnes polyhandicapées, notamment tout ce qui a trait à l’accessibilité universelle.

Comme c’est une histoire de famille, c’est d’ailleurs ComediHa!, en collaboration avec Québecor Contenu, qui produit les 10 demi-heures d’À propos d’Antoine. Il faudra patienter jusqu’à l’an prochain pour regarder les intrigues de la première saison sur Club illico.

Rappelons qu’on apprenait récemment que le format d’À propos d’Antoine a été vendu en France avant même le début du tournage de la première saison au Québec.

Enfin, Cathleen Rouleau, qui a suivi un cours de perfectionnement sur la scénarisation de séries de fiction à l’École nationale de l’humour, développe deux autres projets humoristiques pour la télé, soit Les introuvables et True Lov.