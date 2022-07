Héma-Québec: l’entente de principe entérinée

L’entente de principe pour renouveler les conventions collectives chez Héma-Québec a été entérinée, selon un communiqué des syndicats CSN diffusé lundi.

Les salariés d’Héma-Québec membres des syndicats CSN se sont prononcés à 90,7 % en faveur des nouveaux contrats de travail.

Les conventions collectives, échues depuis le 31 mars 2019, seront ainsi renouvelées et en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.Les augmentations de salaire seront rétroactives à la date d’échéance des conventions collectives et totaliseront un minimum de 8 à 12 %. Les travailleurs obtiendront des bonifications pour la formation, les primes et le régime de retraite.

De plus, les syndicats ont fait mention d’une première convention collective pour le personnel au prélèvement des tissus humains à Montréal.

Des «mensonges» dénoncés

Les négociations en vue du renouvellement des conventions ont débuté en septembre 2020 et avaient peu progressé ces derniers mois, malgré la désignation d’un conciliateur le 20 janvier dernier.

Le 7 juillet dernier, le Syndicat du personnel infirmier d’Héma-Québec se disait scandalisé par «les propos mensongers» de l’employeur qui avait réagi à la journée de grève observée dans la région métropolitaine.

Héma-Québec avait fait savoir que les rencontres de négociation se poursuivaient «en mode actif» et que des offres comparables à celles du réseau de la santé avaient été refusées par le syndicat.

«Il est faux de prétendre, comme le fait l’employeur, que les syndiquées représentées par le SPI-CSQ ont reçu des offres comparables à celles du réseau de la santé ou même à celles des infirmières de Québec», avait alors indiqué le syndicat.