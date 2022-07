La pratique religieuse des Canadiens a été impactée par la pandémie

La pandémie et les mesures de santé publique ont eu un impact sur la pratique religieuse des Canadiens, en particulier sur les activités en groupe et l’implication auprès d’organismes religieux.

Selon les données de Statistique Canada, publiées lundi, le taux de participation à des activités religieuses en groupe avait déjà diminué au pays au cours des dernières décennies, passant de 43 % en 1985 à 23 % en 2019.

Toutefois, cette diminution a connu «une accélération en 2020», passant de 23 % à 19 %.Ce sont les activités religieuses en groupe et plus largement l’implication auprès d’organismes religieux qui ont le plus été impactées par la pandémie.

Ainsi, au sein de la population générale, le pourcentage de personnes ayant participé à une activité religieuse en groupe au cours de l'année précédente a diminué pour passer de 47 % en 2019 à 40 % en 2020.

La participation à au moins une activité religieuse en groupe a, pour certaines religions, davantage diminué que pour d’autres. C’est le cas pour les bouddhistes, passant de 74 % en 2019 à 50 % en 2020, et pour les musulmans, passant de 71 % à 57 %. Cette proportion a également diminué pour passer de 60 % à 53 % chez les groupes d'affiliation chrétienne, de 75 % à 67 % chez les Juifs, et de 78 % à 70 % chez les hindous.

Par ailleurs, parmi les personnes qui ont toujours eu l’habitude de s’impliquer auprès d’un organisme religieux, 35 % ont affirmé avoir diminué le nombre d’heures qu’elles y consacraient en 2020.

L’étude révèle toutefois que la pratique religieuse ou spirituelle sur une base individuelle (par exemple: prière et méditation) et l’affiliation à une religion ne semblent pas avoir été impactées par la pandémie de COVID-19.