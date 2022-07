La Ronde fermée les lundis: plusieurs se cognent le nez à la porte

Plusieurs amateurs de sensations fortes ont eu la mauvaise surprise d’apprendre, en arrivant à La Ronde, que le parc d’attractions est fermé les lundis tout l’été.

Ce nouvel horaire a été partagé sur les réseaux sociaux de La Ronde le 26 juin dernier, mais semble avoir échappé à de nombreux amateurs de manèges.

Certains rencontrés par TVA Nouvelles lundi matin étaient déçus de trouver les portes closes.

«Je trouve ça dommage parce que c’est estival et c’est censé être ouvert deux ou trois mois par année et là, on décide de fermer les lundis. Je trouve ça poche», déclare l’un d’entre eux.

«J’ai tout acheté d’avance et aujourd’hui, c’est ma journée de congé et j’ai promis à mon enfant que j’allais l’emmener à la ronde alors je viens de savoir ça», déplore un autre.

La direction du parc d’attractions assure qu’il ne s’agit pas d’une décision de dernière minute et que le choix de fermer les lundis a été fait en janvier dernier en raison des besoins internes.

La Ronde ouvre aussi en après-midi certains jours de feux d’artifice puisque le parc ferme plus tard.

Les familles qui comptent se rendre à la Ronde devraient donc consulter l’horaire sur le site web du parc d’attractions afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.