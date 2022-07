Les Canadiens délaissent le plastique à usage unique

Les Canadiens sont de moins en moins nombreux à opter pour des produits de plastique à usage unique, a révélé une récente étude de Statistique Canada.

L’Enquête sur les ménages et l’environnement (EME) de l’année 2021 a été menée auprès de 38 000 ménages au pays. L’Enquête met en relief l’utilisation des pailles à usage unique et des sacs réutilisables. L’utilisation des gobelets et des bouteilles d’eau réutilisables a aussi été étudiée lors de l’enquête.

Au total, 86 % des ménages consultés ont déclaré boire des boissons chaudes à l'extérieur de la maison. Or, le Québec se démarque des autres provinces canadiennes quant à l’utilisation des tasses et gobelets réutilisables.

«Alors que les ménages du Québec étaient les moins susceptibles de compter un ou plusieurs membres qui buvaient des boissons chaudes à l'extérieur de la maison, ils étaient les plus susceptibles d'avoir toujours ou souvent utilisé leur propre tasse ou gobelet (52 %).»

Un ménage canadien sur cinq utilise des pailles de plastique et près de la moitié d’entre eux (52 %) en utilise une ou deux par semaine. En 2019, l’EME révélait que 23 % des ménages du pays utilisaient des pailles de plastique. Il s’agit d’une légère baisse.

«Neuf ménages canadiens sur dix comptaient au moins un membre qui utilisait sa propre bouteille d'eau, et 85 % de ces ménages le faisaient toujours ou souvent», a indiqué Statistique Canada au sujet de l’année dernière.

Alors que de plus en plus de commerces commencent à bannir les sacs de plastique à usage unique, 97 % des ménages canadiens ont déclaré utiliser parfois leurs propres sacs ou leurs contenants lorsqu’ils font des achats à l’épicerie. Plus de la moitié (51 %) ont déclaré qu’ils utilisaient toujours leurs sacs. Ce pourcentage est 8 % plus élevé qu’il y a trois ans.

Pour ce qui est des déchets électroniques au Canada, une proportion croissante de ménages choisit de réparer, de vendre ou de donner les téléphones cellulaires dont ils souhaitent se défaire. À titre indicatif, lorsqu'un téléphone cellulaire a atteint sa fin de service, 6 % des ménages ont réparé ou vendu leur appareil, comparativement à 1 % en 2011.

Les ménages situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut n’ont pas été sondés lors de l’enquête.